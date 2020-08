15:12 Uhr

Fotoaktion: So schön ist der Urlaub dahoam in der Blumenwiese

Bernadetta Bäck hat uns ein wunderschönes Foto einer Blumenwiese geschickt. Machen auch Sie bei unsere Fotoaktion "Urlaub dahoam" mit. So funktioniert´s.

Hier lässt es sich aushalten: Bernadette Bäck aus dem Affinger Ortsteil Haunswies sitzt in einer wunderschön blühenden Blumenwiese. Die Aichacher Nachrichten suchen die gesamten Sommerferien über die besten Fotos ihrer Leser vom „Urlaub dahoam“.

6 Bilder Urlaub Dahoam: Die schönsten Leserfotos Bild: Walburga Bäck

"Urlaub dahoam": So machen Sie bei unserem Gewinnspiel mit

Wer mitmachen möchte, schickt sein Bild am besten per E-Mail (im jpg-Format und in einer Mindestgröße von 500 Kilobyte) an redaktion@aichacher-nachrichten.de, Kennwort „Urlaub dahoam“ oder per Post an Aichacher Nachrichten, Stadtplatz 28, 86551 Aichach.

Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Namen, Ihren Wohnort und Ihre Telefonnummer für Rückfragen zu vermerken. Zudem sollte eine kleine Beschreibung mitgeschickt werden, wer oder was auf dem Foto zu sehen ist. Die ersten drei Plätze gewinnen 150, 100 und 50 Euro.

