vor 18 Min.

Fotoclub setzt auf eingespieltes Team

Claudia Neumüller und Herbert Hanika in ihren Ämtern bestätigt

Jahreshauptversammlung und Neuwahlen standen beim Fotoclub Aichach an. Nachdem Georg Schmid als Wahlleiter und Gertrud Lechner als Schriftführerin für den Wahlvorgang bestimmt wurden, verlas die Erste Vorsitzende Claudia Neumüller die Jahresberichte 2018 sowie 2019.

In seiner Eigenschaft als Kassenwart rezitierte Bruno Röske die sehr zufriedenstellenden Bilanzen aus den Jahren 2018 und 2019. Der Revisor Joachim Feldmeier bestätigte nach ausgiebiger Prüfung die Richtigkeit der Kassenführung. Der gesamte Vorstand wurde entlastet. Die Neuwahlen wurden per Akklamation durchgeführt. Auch für die nächste Amtsperiode wurde Claudia Neumüller von den Mitgliedern wieder einstimmig in ihrem Amt als Erste Vorsitzende bestätigt. Herbert Hanika wurde mit voller Stimmenzahl als Zweiter Vorsitzender gewählt. Gertrud Lechner wird für die nächsten zwei Jahre weiterhin die Protokollführung übernehmen. Bruno Röske ist erneut für die Geldgeschäfte zuständig und Joachim Feldmeier wurde als Revisor bestimmt.

