Fotografierte eine Frau eine Fünfjährige auf der Toilette?

Plus Eine 36-Jährige soll mit einem Handy vom Hof aus ins Bad der Nachbarin hinein fotografiert haben. Doch beim Prozess in Aichach lassen sich die Vorwürfe nicht nachweisen.

Mit ihrem Handy soll eine 36-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg die fünfjährige Tochter ihrer Nachbarin auf der Toilette fotografiert haben. Wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen hatte sie einen Strafbefehl über 675 Euro (45 Tagessätze à 15 Euro) erhalten und dagegen Einspruch eingelegt. Vor dem Amtsgericht Aichach bestritt die Angeklagte den Vorwurf schon am ersten Verhandlungstag vor zwei Wochen. Am Montag sagten zwei weitere Zeugen aus. Auch die Fünfjährige war als Zeugin ins Gericht gekommen. Sie musste jedoch nicht aussagen.

Mutter will Blitz der Handykamera gesehen haben

Die Suche nach der Wahrheit gestaltete sich von Anfang an schwierig. Die 24-jährige Mutter der Tochter hatte am ersten Verhandlungstag beteuert, den Blitz der Handykamera gesehen zu haben, als die Angeklagte vom Hof aus in das Badezimmer fotografiert hatte. Das hatte die Angeklagte bestritten. Sie habe an dem Abend im Innenhof des Wohnblocks lediglich telefoniert und dabei das Handylicht angehabt, sagte sie aus.

Laut ihrer Aussage habe der ehemalige Lebensgefährte der 24-Jährigen im Bad mit der Fünfjährigen geschimpft, weil sie so lange brauchte. Der 31-Jährige sagte dazu gestern: „Welchen Grund hätte ich, ein kleines Mädchen zu beschimpfen?“ Zur Frage, ob die Angeklagte tatsächlich die Fünfjährige auf der Toilette fotografiert habe, konnte er jedoch nichts sagen. An dem betreffenden Abend sei er nicht da gewesen, sagte er aus.

Auch die zweite Zeugin, die Schwester der 24-Jährigen, hatte den Vorfall nicht mitbekommen. Sie habe erst am nächsten Tag davon erfahren, sagte sie aus. Sie berichtete, dass es am Folgetag zwischen der 24-Jährigen und der Angeklagten wieder einmal zum Streit gekommen sei. Weil sie den Eindruck hatte, dass es handgreiflich werden könnte, sei sie eingeschritten, berichtete die Schwester. Anlass des Streits war wohl gewesen, dass die Kinder der 24-Jährigen und ihrer Schwester mit der Angeklagten redeten.

Angeklagte wirft Mutter des Mädchens vor, sie im Ort schlechtzumachen

Am ersten Prozesstag hatte die 36-Jährige der Mutter der Fünfjährigen vorgeworfen, dass sie von ihr in der ganzen Gemeinde schlechtgemacht worden sei. Sie habe überall herumerzählt, dass sie pädophil sei. Die Nachbarin und ihre Familie hätten sie tyrannisiert und bedroht, weil sie gerne ihre Wohnung gehabt hätten, so die Angeklagte.

Den Vorschlag von Verteidiger Thomas Bednarz, das Bad vor Ort in Augenschein zu nehmen, lehnte das Gericht ab. Die 36-Jährige hatte angeführt, dass sie zu klein sei, um in die Wohnung, die im Hochparterre liegt, fotografieren zu können. Richterin Eva-Maria Kraus wies darauf hin, dass am ersten Verhandlungstag ein Polizeibeamter ausgesagt hatte, dass es für die Angeklagte möglich gewesen wäre.

Polizei findet keine belastenden Bilder auf dem Handy

Auf dem Handy der 36-Jährigen hatte die Polizei keine belastenden Bilder gefunden. Ob Bilder gelöscht worden waren, war jedoch nicht ausgewertet worden. Einer solchen Auswertung, die der Verteidiger beantragen wollte, erteilten Gericht und Staatsanwaltschaft eine Absage. Richterin Kraus sagte: „Es lässt sich nicht mal feststellen, ob es noch das gleiche Handy ist.“

Eine Strafanzeige, die es bei einem früheren Streit zwischen den Nachbarinnen gegeben hatte, war wieder zurückgezogen worden. Weil es zu einer Art Aussöhnung gekommen war. Staatsanwalt Johannes Pausch sah die Möglichkeit, auch dieses Verfahren gegen eine Geldauflage einzustellen. Das sei tatsächlich ein großes Entgegenkommen des Staatsanwalts, betonte Richterin Kraus. Die Angeklagte stimmte schließlich zu und Kraus verurteilte sie dazu, 125 Euro an die Stiftung Bunter Kreis zu zahlen.