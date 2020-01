vor 60 Min.

Four friends feiern Bühnenpremiere

Musiker präsentieren sich im Canada in neuer Formation

Four friends (Vier Freunde) – das sind Vroni Stadlmaier, Julia Braunbeck, Josh Stadlmaier und Georg Braunbeck. Sie musizieren schon seit dem Grundschulalter miteinander. Als Four friends feiern sie jetzt Premiere am Freitag, 24. Januar, im Canada in Obermauerbach (Stadt Aichach).

Ob klassische Musik, Pop- und Rock-Klassiker bis hin zu selbst geschriebener Musik: Die Vier glänzen durch die musikalische Vielfalt, die Komplexität und die Freiheit, mit der sie ihre Musik interpretieren. Fürs nächste Projekt hat sich das Quartett mit Herzblut eigene Versionen ihrer musikalischen Lieblinge erarbeitet und freut sich, sie mehrstimmig, mit Klavier und Geige vor Publikum zu präsentieren.

Josh Stadlmaier ist vielen ein Begriff als Sänger des Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra. Mit seiner Frau Vroni und weiteren Gleichgesinnten organisiert er das Stereostrand-Festival. Vroni Stadlmaier sowie Julia und Georg Braunbeck waren einige Jahre zusammen als Band Tom, Dick & Harry aktiv. Vroni Stadlmaier und Georg Braunbeck spielten auch mal bei Matou, Georg Braunbeck derzeit bei Bigpack. Alle Vier waren bei den Tonträgern aktiv, dem Chor der Ehemaligen des Deutschherren-Gymnasiums (DHG) in Aichach, ebenso dreimal bei Sob-sings in Schrobenhausen.

Die Premiere ist am Freitag, 24. Januar, im Canada. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn pünktlich um 20.15 Uhr. (AN)

Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem beim AN-Ticketservice im Reisebüro Urlaubsoase.net in Aichach, Bauerntanzgasse 1, direkt im Canada oder online bei Eventim.de.

Themen folgen