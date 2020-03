11.03.2020

Franz Achter wird Ehrenschützenmeister des Schützengaus Aichach

Bei der Jahreshauptversammlung des Schützengaues Aichach wurden zahlreiche Funktionäre und Schützenmeister geehrt. Eine besondere Ehre wurde dem langjährigen Gauschützenmeister Franz Achter und dem langjährigen Gausportleiter Erich Eibl zuteil. Das Gauschützenmeisteramt hatte beschlossen, Franz Achter zum Gau-Ehrenschützenmeister und Erich Eibl zum Gau-Ehrenmitglied zu ernennen. Achter hatte 1994 den Posten des 3. Gauschützenmeisters übernommen und ab 2006 den des 2. Gauschützenmeisters. Nach dem Tod des damaligen Gauschützenmeisters Nik Wittmeier 2007 führte er den Sportschützengau kommissarisch bis zu den Neuwahlen 2009. Von da ab leitete er an der Spitze des Gaues die Geschicke des Vereins erfolgreich bis 2019. Seitdem unterstützt er die Vorstandschaft noch als 4. Gauschützenmeister. Der erste und zweite Gauschützenmeister Gerhard Lunglmeir und Franz Marb überreichten ihm eine Urkunde.

Nach 29 Jahren als 1. Gausportleiter verabschiedete sich Erich Eibl aus der Vorstandschaft. In seiner Laudatio hob Gauschützenmeister Gerhard Lunglmeir sein Engagement im Schützenbereich, speziell beim Schützengau Aichach heraus. Seine Aufgaben waren unter anderem die Durchführung der Gaumeisterschaften, die Organisation des Ältestenschießens, der Sportleitertagung und des Gauehrenabe,nds. Auch bei den Bezirksmeisterschaften war er als Aufsicht stets dabei. 697 Standaufsichten hat er im Laufe der Jahre ausgebildet. Mit einer Urkunde wurde er zum Gau-Ehrenmitglied ernannt.

Die Gauehrennadel in Silber erhielt die stellvertretende Jugendsprecherin Janina Trott.

Mit der Gauehrennadel in Gold wurde Hannes Büttner, EDV-Referent, Mathias Reiner, 2. EDV-Referent und Joan Forster, 2. Gaudamenleiterin ausgezeichnet.

Die Verdienstnadel BSSB, grün ging an Matthias Paulus, 1. Schützenmeister bei Wildmoos Mauerbach und an Thomas Wächter, 1. Schützenmeister bei Wildschütz Mainbach. Die Silberne Gams erhielten Sandra Arenz, 1. Gaudamenleiterin; Wolfgang Biller, 1. Schützenmeister der JVA Schützen; Thorsten Kramer, 1. Schützenmeister der Sielethaler Sielenbach; Daniel Moll, 1. Schützenmeister der priv. Schützengesellschaft 1695 Aindling; Tobias Oswald, 1. Jugendsprecher; Claus Trott, 2. Rundenwettkampfleiter und Beate Wagner, 1. Schützenmeisterin in Unterbernbach.

Die Auszeichnung Verdienstnadel des Bezirkes Oberbayern erhielt Siegfried Brablik.

Die Ehrennadel, klein Gold DSB erhielt Angelika Schormair, 1. Schützenmeisterin bei den Georgischützen Klingen.

Thomas Stegmayer, 1. Rundenwettkampfleiter wurde mit der Ehrennadel, klein Gold BSSB ausgezeichnet. Die Auszeichnung Goldene Gams erhielten Konrad Brummer, 1. Schützenmeister bei Hubertus Sainbach und Martin Haider, Sportleiter bei Grüne Eiche Schönbach und Gaureferent für das Luftgewehr. Mit der Gauehrennadel in Gold mit Kranz wurde Günter Sitta, Referent für Zimmerstutzen, ausgezeichnet. (wak)

