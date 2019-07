vor 40 Min.

Frau aus Aichach schlägt andere Frau mit der Faust

Eine 19-Jährige fühlt sich durch eine Rempler beim Tanzen provoziert und antwortet mit Gewalt. Am Ende tritt sie die Bewusstlose noch mit Füßen.

Von Gerlinde Drexler

Ein paar Rempler auf der Tanzfläche fasste eine 19-jährige Aichacherin als Provokation auf. Sie ging im März auf die Gleichaltrige aus dem Landkreis Augsburg los, zog sie an den Haaren und schlug ihren Kopf an eine Türkante. Als ihr Opfer am Boden lag, trat die 19-Jährige gegen ihren Kopf. Wegen gefährlicher Körperverletzung musste sie sich jüngst vor dem Jugendgericht am Aichacher Amtsgericht verantworten. Dort stellte sich die Angeklagte eher als Opfer dar. Für die Fußtritte hatte sie eine Ausrede.

Die Angeklagte fühlte sich von der ebenfalls 19-jährigen Frau auf der Tanzfläche eines Clubs in Augsburg geschubst und provoziert. Diese sagte als Zeugen in der Verhandlung, sie habe das Anrempeln habe sie gar nicht wirklich mitbekommen. „Die Tanzfläche war klein. Da hat man sich gegenseitig angerempelt“, erzählte sei. Absichtlich habe sie auf jeden Fall niemanden angerempelt, so die Zeugin. Die aggressive Reaktion der Aichacherin habe sie mit Humor genommen. „Vielleicht hat sie sich dadurch provoziert gefühlt“, vermutete die 19-Jährige. Ihre 21-jährige Freundin zog sie damals von der Tanzfläche weg Richtung Toiletten, „um der Sache aus dem Weg zu gehen“. Das klappte jedoch nicht, denn die Aichacherin kam den beiden hinterher.

Sie schlug den Kopf der Frau gegen die Türkante

Die Angeklagte sagte vor Gericht aus, dass sie die 19-Jährige im Toilettenbereich angeschrien, geschubst und an den Haaren gezogen habe, „dann habe ich ihr eine Faust gegeben“. Laut Anklage schlug sie der 19-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und schlug deren Kopf gegen die Türkante der Toilette. Das Opfer fiel zu Boden. Die junge Frau erinnerte sich vor Gericht noch daran, dass ihr die Angeklagte „ein paar Mal gegen den Kopf getreten hat“. Genauer gesagt drei bis vier Mal, wie die 21-jährige Freundin aussagte, die offenbar schockiert daneben stand. Laut ärztlichem Attest erlitt die 19-Jährige eine Schädel- und Kieferprellung und hatte Hämatome am Kinn. Rund eine Woche lang habe sie starke Kopfschmerzen gehabt. Ihr Kiefer habe beim Kauen geknackst, so die 19-Jährige.

An Fußtritte konnte sich die Angeklagte, die vor Gericht ohne Anwalt erschienen war, nicht erinnern. Sie habe die 19-Jährige vielleicht mit dem Fuß berührt, als sie über sie stieg, um ihren heruntergefallenen Schlüssel aufzuheben, vermutete sie. Staatsanwältin Yvonne Möller nahm ihr das nicht ab. „Das glaubt die Angeklagte selbst nicht“, sagte sie. Aus Möllers Sicht war ganz klar, dass von Provokation keine Rede sein konnte. Denn: „Die Situation war eigentlich schon bereinigt.“ Möller wertete das Teilgeständnis zu Gunsten der Angeklagten. Ihre Entschuldigung aber hatte ihrer Meinung nach „etwas halbherzig geklungen“. Die Aichacherin habe ein „höchst aggressives Verhalten an den Tag gelegt“, sagte die Staatsanwältin, die für vier Wochen Dauerarrest, ein Antiaggressionstraining und 1000 Euro Schmerzensgeld plädierte.

Angeklagte soll Strategien zur Konfliktlösung erarbeiten

Nicole Jehl von der Jugendgerichtshilfe plädierte für drei bis fünf Gesprächsweisungen, um mit der Angeklagten alternative Konfliktlösungsstrategien zu erarbeiten.

Jugendrichterin Eva-Maria Grosse verurteilte die Angeklagte wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Woche Dauerarrest. Außerdem muss sie 500 Euro Schmerzensgeld an die 19-Jährige zahlen und drei bis fünf Gespräche zu Konfliktlösungsstrategien führen. Jemanden, der am Boden liegt, mit den Füßen zu treten, gehöre bei Körperverletzung zu den besonders schlimmen Dingen, sagte Grosse. Die Idee der Freundin, die Situation durch Weggehen zu entspannen, hielt die Richterin für eine kluge Entscheidung. Zur Angeklagten sagte sie: „Die Situation war gelöst und da hätten Sie Ruhe geben können.“ Das tat die Angeklagte jedoch nicht. Grosse dazu: „Das finde ich schlimm und wie Sie reagiert haben, ist besonders schlimm.“ Die Angeklagte nahm das Urteil an.

