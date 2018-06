17:26 Uhr

Frau fährt 69-Jährigen an und lässt ihn liegen

Erst fährt sie ihn mit ihrem Auto an, dann lässt sie ihn einfach auf dem Boden liegen: Das wirft ein 69-Jähriger aus Schiltberg einer Autofahrerin vor.

Ein 69-Jähriger aus dem Gemeindegebiet Schiltbergs ist in Schrobenhausen erst angefahren und dann am Boden liegen gelassen worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Samstag um 13.30 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in der Augsburger Straße in Schrobenhausen. Der Polizei gegenüber sagte der 69-Jährige aus, dass er von einem rückwärtsfahrenden Auto angefahren worden sei. Die Autofahrerin sei ausgestiegen und habe den Verletzten auch am Boden liegen sehen. Daraufhin habe sie sich jedoch wieder in ihr Auto gesetzt und sei einfach davon gefahren. Der Rentner konnte sich das Kennzeichen des Autos aus dem Raum Aresing merken, sodass die Polizei gegen die Autofahrerin nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet hat. Der Schiltberger erlitt beim Unfall leichte Verletzungen im Bereich der linken Schulter. (uj)

