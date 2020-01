09:15 Uhr

Frau flüchtet nach Unfall auf Supermarkt-Parkplatz

Eine 62-jährige Frau richtet beim Ausparken auf einem Supermarkt-Parkplatz in Aichach 1000 Euro Schaden an. Doch Zeugen notieren sich ihr Kennzeichen.

Dank aufmerksamer Zeugen konnten die Beamten der Polizei eine Unfallflucht vom Donnerstagabend in Aichach klären. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 18.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Freisinger Straße. Die Zeugen hatten eine 62-jährige Frau dabei beobachtet, wie sie beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten Mazda stieß. Ohne anzuhalten, fuhr sie weiter. Der angerichtete Schaden beträgt rund 1000 Euro. Zeugen teilten der Polizei das Kennzeichens mit. Die Beamten konnten die Täterin an ihrer Wohnadresse ermitteln. (AN)

Themen folgen