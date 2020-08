06:03 Uhr

Frau muss in Arrestzelle: 44-Jährige kritisiert Verhalten der Polizei

Eine 44-Jährige wird während einer Gartenfeier in Rehling von zwei Beamten mit nach Augsburg genommen. Die Frau übt ihrerseits Kritik am Vorgehen der Polizei.

Von Sebastian Richly

Für eine 44-Jährige aus Rehling endete eine Gartenfeier in der Augsburger Arrestzelle. Nachbarn hatten in der Nacht von Montag auf Dienstag wegen zu lauter Musik die Polizei gerufen. Am Ende eskalierte die Situation.

Laut Bericht der Polizeiinspektion Aichach habe sich die stark alkoholisierte Frau unbeeindruckt gezeigt und die Beamten beleidigt. Die Rehlingerin, die namentlich nicht erwähnt werden möchte, wehrt sich gegen diese Darstellung. Am Telefon versicherte sie: „Wir haben die Musik gleich ausgemacht. Es war alles in Ordnung, die Aggression ging von einem der beiden Beamten aus.“

Einsatz in Rehling: 44-Jährige kritisiert Verhalten eines Polizisten

Dieser sei über den Zaun gesprungen und habe die 44-Jährige und ihre beiden Gäste gedrängt, in einer Hütte weiterzufeiern. „Das wollten wir aber nicht. Dafür gab es keinen Grund“, so die Frau, die hinzufügt: „Plötzlich hat er mich rausgezogen und auf den Boden gezerrt. Ich habe ihn dann auch beschimpft, aber erst als er aggressiv geworden ist“, so die 44-Jährige, die einräumt, Alkohol getrunken zu haben. Aktuell prüft die Frau zusammen mit ihrem Anwalt rechtliche Schritte gegen den Beamten: „Ich wollte im Auto nochmals mit ihm reden, da ist er mir an den Hals gegangen. Gewürgt hat er mich zwar nicht, aber es war eine völlig übertriebene Aktion. Ich überlege, eine Anzeige zu erstatten.“

Auf die Vorwürfe angesprochen, antwortete Peter Löffler, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Aichach, folgendermaßen: „Ich war nicht vor Ort und kann deshalb nur wiedergegeben, was im Bericht steht“, so der Löffler, der klarstellt: „Jedem steht ein rechtliches Gehör zu. Der Fall wird derzeit bearbeitet und die Zeugen verhört.“

Polizeichef geht von richtigem Handeln der Beamten in Rehling aus

Allerdings geht Löffler davon aus, dass die Beamten nicht ohne Grund gehandelt haben: „Um jemanden in die Arrestzelle mitzunehmen, braucht ein Beamter triftige Gründe, dass macht man nicht einfach so.“ Dass sich die 44-Jährige und ihre Gäste einsichtig gezeigt hätten, kann Löffler nur schwer glauben: „Wenn sich die Beteiligten sofort entschuldigt und gleich die Musik ausgemacht hätten, wäre es wohl nicht so weit gekommen.“

