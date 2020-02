vor 20 Min.

Frau prallt mit Auto gegen Sattelzug

Eine 54-jährige Frau gerät mit ihrem Auto zwischen Radersdorf und Paar auf die Gegenfahrbahn. Dort fährt ein 25-jähriger Landwirt mit einem Sattelzug.

Ein Auto ist am Donnerstagmorgen bei Kühbach mit dem Sattelzug eines Landwirtes zusammengeprallt. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 8.45 Uhr, als eine 54-Jährige auf der Kreisstraße von Radersdorf in Richtung Paar unterwegs war. Auf Höhe der Kläranlage geriet ihr Wagen im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Sattelzug eines 25-jährigen Landwirts zusammen. Autofahrerin und Landwirt blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 20000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei der 54-jährigen Frau eine Alkoholisierung von etwa 0,4 Promille fest. Sie musste deshalb die Beamten zur Blutentnahme begleiten und ihren Führerschein abgeben. (AN)

