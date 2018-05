15:46 Uhr

Frau stiehlt Computerspiele für 500 Euro

Eine 34-jährige Frau hat aus einem Drogeriemarkt an der Gerhauser Straße in Aichach Computerspiele im Wert von annähernd 500 Euro gestohlen. (Symbolfoto)

Die 34-Jährige versucht, zu flüchten und stößt dabei eine Mitarbeiterin um. Das Personal im Aichacher Drogeriemarkt hält die Täterin dennoch fest.

Eine 34-jährige Frau hat aus einem Drogeriemarkt an der Gerhauser Straße in Aichach Computerspiele im Wert von annähernd 500 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr.

Als das Personal des Drogeriemarktes auf den Diebstahl aufmerksam wurde, versuchten zwei Angestellte, die Frau festzuhalten. Dabei stieß sie eine Mitarbeiterin zu Boden, um fliehen zu können. Dennoch konnte die Frau festgehalten werden, bis die Polizei eintraf. Die Polizei Aichach hat Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen.

Die Verkäuferin des Drogeriemarktes wurde durch die Attacke nicht verletzt. Bei der Täterin handelte es sich laut Polizei um eine Asylbewerberin aus einer Aufnahmeeinrichtung in Nordrhein-Westfalen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde die Täterin wieder auf freien Fuß gesetzt, nachdem ihre Personalien aufgenommen worden waren. (nsi)

