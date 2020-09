vor 33 Min.

Frau übersieht in Aichach Auto im Kreisverkehr

Zu einem Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro ist es bei einem Unfall am Kreisverkehr an der Münchener Straße in Aichach gekommen.

Wegen eines Vorfahrtfehlers ist es am Donnerstagnachmittag in Aichach an einem Kreisverkehr zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 24-Jährige gegen 12.45 Uhr auf der Münchener Straße stadteinwärts unterwegs. An der Theodor-Heuss-Straße wollte sie in den Kreisverkehr einfahren und übersah dabei das vorfahrtberechtigte Auto einer 53-jährigen Frau, das bereits in dem Rondell unterwegs war. Die 24-Jährige prallte mit ihrem Auto gegen dessen Heck. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)

