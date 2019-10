13:08 Uhr

Frau weicht Katze aus und fährt Audi Q8 zu Schrott

Ein Schaden von etwa 80000 Euro ist am Mittwoch bei einem Unfall in der Nähe des Schrobenhausener Ortsteils Edelshausen entstanden. Verletzt wurde niemand

. Wie die Polizei berichtet, fuhr hier gegen 22 Uhr eine Frau mit ihrem Audi Q8 die Ortsverbindungsstraße von Linden in Fahrtrichtung Edelshausen entlang, als sie im Bereich einer Rechtskurve nach eigenen Angaben einer Katze auswich. Dabei kam sie mit ihrem Auto nach links von der Straße ab und fuhr in dem abschüssigen Bereich die Böschung hinab. Das Auto landete im Arnbach auf der linken Fahrzeugseite. Die Fahrerin und ihr Sohn auf dem Beifahrersitz blieben unverletzt. An dem Wagen entstand laut Polizei Totalschaden. (AN)

