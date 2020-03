08:30 Uhr

Frauen aus Aichach kämpfen für die Gleichberechtigung

Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen stellt zum Internationalen Frauentag starke Frauen aus Aichach in den Mittelpunkt. Und feiert ein Jubiläum.

Von Gerlinde Drexler

Schritt für Schritt müsse Gleichberechtigung jeden Tag aufs Neue erkämpft werden. Das betonten die Rednerinnen am Internationalen Frauentag am Sonntag immer wieder. Die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) Aichach feierte ihr 40-jähriges Bestehen und 30 Jahre Internationaler Frauentag in Aichach. Ein Anlass, zu dem die ASF im Stadtmuseum eine Führung über „Starke Frauen – Aichacher Originale“ anbot.

Heute ist es selbstverständlich, dass Frauen wählen und gewählt werden oder den Führerschein machen können. Bis 1958 seien Frauen am Steuer eine absolute Ausnahme gewesen, erinnerte die ASF-Vorsitzende Kristina Kolb-Djoka. Bis dahin brauchten Frauen noch die Erlaubnis von Ehemann oder Vater, um Fahrstunden nehmen zu können. Ohne Zustimmung des Mannes durften sie noch bis 1962 kein Bankkonto eröffnen und bis 1979 keine Polizistinnen werden. Auch das Recht auf Teilzeit gibt es erst seit 2001. Nur einige Schlagwörter – aber der ASF-Vorsitzenden war es wichtig zu zeigen, dass „die Veränderungen noch nicht so lange her sind und es sehr lange mit der Umsetzung“ gedauert habe. Kolb-Djoka sagte zu den rund 50 Anwesenden: „Die Gleichberechtigung hat bei uns wirklich ein Schneckentempo.“ Auch heute liege der Anteil der weiblichen Abgeordneten im Bundestag bei 31 Prozent und der im Bayerischen Landtag bei knapp 27 Prozent.

ASF als Geburtshelferin für Kinderhort und mehr

Die ASF Aichach stürzte sich nach ihrer Gründung vor 40 Jahren sofort in die Arbeit. Die Vorsitzende zählte auf: „Sie forderte von Anfang an einen Kinderhort und längere Kindergartenöffnungszeiten.“ Später dann ein Kinderhaus, eine Streetworkerin, eine Ganztagsklasse und vieles mehr. „Von den gesetzten Zielen konnten alle Vorhaben durchgesetzt werden“, war sie stolz.

Die ASF sehe sich als Geburtshelferin. „Projekte werden beraten, angestoßen, umgesetzt und dann, bildlich gesprochen, in die Hände der Eltern, also eines Trägers, übergeben.“ Die Frauen engagieren sich im sozialen Bereich und mischen bei tagespolitischen Themen mit. Ein wichtiges Thema war und ist der Kampf um die Geburtshilfe in Aichach. Kolb-Djoka betonte: „Wir haben schon seit 2017 mit den Hebammen im Gespräch gestanden und für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen gekämpft.“ Lange bevor die Geburtsstation im neuen Krankenhaus gar nicht erst eröffnet worden war.

1991 verlieh Renate Schmidt, damals SPD-Landesvorsitzende in Bayern, der ASF Aichach den Toni-Pfülf-Preis. Zwei Jahre später folgte der Wilhlem-Dröscher-Preis. Anerkennung gab es am Sonntag für das unermüdliche Engagement der ASF Aichach aus Brüssel: Die Europa-Abgeordnete und ASF-Bundesvorsitzende Maria Noichl sprach in ihrer Videobotschaft von einem „emsigen Haufen“, der seine Art gefunden habe, gute Gleichstellungspolitik zu machen. Noichl betonte: „Gleichstellungspolitik ist eine Langzeitdisziplin, ein langer Marathon. Dem stimmte die ASF-Bezirksvorsitzende Ulrike Bahr per Video zu: „Gleichstellung muss Tag für Tag und Schritt für Schritt immer wieder neu erkämpft werden.“

Ein Stammgast fehlt beim Internationalen Frauentag

Eine, die in Aichach normalerweise Stammgast beim Internationalen Frauentag ist, fehlte diesmal: die Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr. Die Politikerin sei zum Skifahren in Südtirol gewesen, das als Corona-Risikogebiet gilt, und habe deshalb auf eine Teilnahme verzichtet, erklärte Kolb-Djoka.

Um zwei Frauen, die die Stadt Aichach mitgestaltet haben, ging es bei der Führung durch das Stadtmuseum. Justina Beyer, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Stadtmuseum, berichtete über Eleonore Beck und Therese Reithmaier. Letztere, 1813 geboren, machte im Hinterzimmer des Garausbräus fleißig Politik und stiftete unter anderem die beiden Fußgängerdurchgänge am Unteren Tor. Beck stammte aus einer Familie, die über Generationen in Aichach tonangebend war. Sie vermachte der Stadt Aichach eine halbe Million Euro, mit dem die Stadt das Haus der Senioren finanzierte.

