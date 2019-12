vor 41 Min.

Frauenbund: Gruppe B wird 40

Aichacher Verein feiert Geburtstag. Was sich seit der Gründung verändert hat

Schon immer war der Katholische Deutsche Frauenbund bestrebt, für Frauen in allen Lebenslagen da zu sein und Angebote zu unterbreiten. So konnte der Frauenbund Aichach mit über 200 Mitgliedern 2017 sein 95-jähriges Bestehen feiern. Bereits 1979 bat die damalige Vorsitzende Dora Käuferle Irmgard Ziegler, doch den Verein zu verjüngen und mit jungen Frauen eine Frauenbundgruppe B zu gründen.

Am 23. November wurde diese Gruppe damals aus der Taufe gehoben. Die momentane Vorsitzende Josefine Haselberger lud deshalb zum 40-jährigen Jubiläum ins TSV Reh’s Restaurant zum Feiern ein. 27 der – heute nicht mehr ganz so jungen – Frauen folgten dieser Einladung.

Die Vorsitzende Rita Widmann vom Frauenbund-Hauptverein dankte Haselberger für ihre kontinuierliche Arbeit, die sie nun seit 26 Jahren leistet. „Es ist toll, wie du dich engagierst und immer wieder neue Ideen hast“, lobte Widmann.

Mit dem Alter hätten sich auch die Themen geändert, erzählte Josefine Haselberger in ihrer Rede. Waren es früher Themen wie „Ist Gehorsam noch modern?“ oder „Die Bedeutung des Kindes in Familie und Staat“, sind es heute Themen wie „Frau sein in der Lebensmitte“ oder „Bachblüten und Wechseljahre“.

Aber das Thema Verjüngung des Vereins bleibt nach wie vor aktuell. Eine neue Gruppe mit jungen Frauen, die sich 1993 gegründet hatte, ist mittlerweile mit der Gruppe B fusioniert. „Die Interessen haben sich einfach immer mehr angeglichen“, sagte Haselberger. So wäre es jetzt an der Zeit, wieder junge Damen für den katholischen Frauenbund zu gewinnen, die die Interessen von werdenden Müttern und Müttern mit kleinen Kindern aufgreifen und vertreten.

Abschließend sagte Haselberger: „Wir versuchen, ein abwechslungsreiches, geselliges und informatives Programm zu bieten und den Zusammenhalt zu fördern.“ Dass das gelingt, zeigen die Frauen, die kontinuierlich neu zum Frauenbund dazukommen. (pja)