Freibad Aichach: Der Saisonstart ist noch ungewiss

Eigentlich wird das Aichacher Freibad stets im Mai eröffnet. In diesem Jahr ist das nicht möglich. Wie das Bad trotzdem für die Saison vorbereitet wird.

Nach dem Homeoffice noch ein paar Bahnen im Aichacher Freibad ziehen. Das wünschen sich momentan sicherlich einige. Die Pandemie macht allen Wasserratten aber bislang einen Strich durch die Rechnung. Noch ist unklar, wann das Freibad öffnen darf.

Eigentlich würde die Badesaison im Mai beginn. So war das jedenfalls immer in Aichach in Vor-Pandemie-Zeiten. Doch Aurelija Igel, Hauptamtsleiterin der Stadt Aichach, muss die Vorfreude dämpfen: "Es ist gerade sehr unsicher, wann wir öffnen dürfen." Bereits im vergangenen Jahr hatte die Saison aufgrund der Pandemie erst im Juli beginnen können. Trotzdem bereiten Igel und ihre Mitarbeiter bereits jetzt das Freibad für die Badegäste vor.

Becken geschruppt, Wasser untersucht: Aichacher Freibad ist startklar

Igel versichert am Telefon: "Vom Bad her stehen wir in den Startlöchern." Das bedeutet: Die Becken wurden gereinigt und aufgefüllt. Außerdem wurde eine mikrobiologische Untersuchung durchgeführt. Unabhängig von der Pandemie müsse das Wasser regelmäßig untersucht werden, erklärt die Hauptamtsleiterin. Unklar ist jedoch, wie viel Personal in diesem Jahr im Aichacher Freibad benötigt werde. "Das hängt stark von den gesetzlichen Vorgaben ab", sagt Igel. Momentan wisse sie nicht, ob die Besucher das Freibad nur zu bestimmten Zeiten besuchen können und wie die Kontaktverfolgung geregelt werden soll. Noch habe sie dazu keinerlei Vorgaben bekommen. Im vergangenen Jahr durften sich maximal 600 Personen gleichzeitig im Freibad aufhalten. Außerdem mussten die Besucher ihre Kontaktdaten hinterlegen.

