Freibad Aichach: So lief die Corona-Saison

Erst am 1. Juli begann die Freibadsaison in Aichach. Am Wochenende geht sie schon wieder zu Ende. Im Corona-Sommer besuchten bisher 17570 Menschen das Bad.

Von Carmen Jung

Der Sommer lief schon auf Hochtouren, als das Aichacher Freibad erstmals öffnete. Normalerweise startet die Saison im Mai. Diesmal konnten die Aichacher erst am 1. Juli ihre Bahnen im kühlen Nass ziehen, abtauchen, sich erholen von der sommerlichen Hitze. Das Coronavirus hat auch die Aichacher Freibadsaison verkorkst. Die Folge: Die Besucherzahlen sind mit nur gut 17.500 (Stand 10. September) extrem gesunken. Im Vorjahr waren es noch über 45.000 Badegäste gewesen.

Erst im Juni war klar: Das Freibad in Aichach kann öffnen

Julia Höger ist bei der Stadt Aichach zuständig für die Freizeiteinrichtung an der Franz-Beck-Straße. Sie zieht dennoch eine positive Bilanz. Der Aufwand für die Corona-Saison war groß. Erst im Juni war klar, dass eine Öffnung überhaupt möglich ist. In kurzer Zeit musste ein Konzept erarbeitet werden. Wie schwierig war das? Die Stadt stützte sich dabei auf die gesetzlichen und rechtlichen Vorgaben und auf den Pandemieplan der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen. Höger sagt: „Es war einfach etwas Neues. Man ist halt nicht darauf vorbereitet.“

Kurzfristig hat die Stadt Personal fürs Freibad eingestellt

Neu war zum Beispiel, dass die Stadt kurzfristig Personal einstellen musste, um die Badegäste am Eingang registrieren zu können. „Das hat relativ gut funktioniert“, bilanziert Höger. Badegäste konnten das nötige Formular schon zu Hause ausfüllen und mitbringen oder aber vor Ort an einem kleinen Tischchen am Eingang. Warum das nötig war, ist klar: Bei einem Corona-Fall sollten die Kontaktpersonen möglichst schnell ermittelt werden können. Bis jetzt war das zur allgemeinen Erleichterung nicht nötig. Vier Wochen bewahrt die Stadt die Unterlagen auf.

Besucherzahlen im Freibad Aichach 1 / 2 Zurück Vorwärts 2020 In der Corona-Saison besuchen 17.570 Menschen das Aichacher Freibad 2019 45.159 Badegäste 2018 50.268 Badegäste

2017 40.023 Badegäste 2016 über 37.000 Badegäste 2015 rund 60.000 Badegäste Quelle: Stadt Aichach/AN-Archiv

Zufrieden ist Julia Höger auch mit der Akzeptanz der Besucher. Die Menschen seien einfach froh gewesen, dass das Freibad überhaupt öffnen konnte. „Die Ablenkung vom Corona-Alltag war bei vielen nötig“, so Höger. Die Badegäste hielten sich im Großen und Ganzen gut an die vielen Regeln: Angefangen von der Maskenpflicht im Eingangsbereich bis hin zu Abständen beim Schwimmen und auf der Liegewiese. Gerade Letzteres war einfach, weil es große Freiflächen gibt.

Am stärksten Tag waren 1078 Menschen im Freibad

Die meisten Badegäste kamen übrigens am 21. August. Über den ganzen Tag verteilt besuchten 1078 Menschen das Freibad. Gleichzeitig durften sich nur 600 Menschen im Bad aufhalten. Dieses Limit wurde in den vergangenen Wochen „schon öfter erreicht“, berichtet Höger. Auch in den Pools waren die Besucherzahlen begrenzt mit 55 im Schwimmer-, 150 im Erlebnis- und 26 im Planschbecken.

An den Becken stand eine entsprechende Anzahl Bänder zur Verfügung. Jeder, der ins Wasser wollte, nahm sich eines mit. So hatten die Bademeister einen Überblick, ob die Zahlen eingehalten werden. Die Corona-Auflagen hatten im Übrigen auch ein Gutes: Für die Bademeister sei die Arbeit insgesamt etwas angenehmer gewesen. Das ist kein Wunder, wenn man weiß, dass sich im vergangenen Jahr am Besucher stärksten Tag 2400 Menschen im Aichacher Freibad tummelten. Höger spricht deshalb von einer „ruhigen, entspannten Saison ohne Vorfälle“. Für das nächste Jahr wünscht sie sich trotzdem, dass wieder mehr Besucher kommen können. Das hätte natürlich auch finanzielle Vorteile für die Stadt. Das Defizit dürfte in diesem Jahr um einiges höher ausfallen als üblich. Es betrug im Jahr 2018 zum Beispiel rund 280.000 Euro. Damals waren über 50.000 Menschen zu Gast.

Übrigens: An diesem Wochenende ist letzte Gelegenheit, noch einmal das Freibad in Aichach zu besuchen. Ab Montag, 14. September, ist es geschlossen.

