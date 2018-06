06:00 Uhr

Freibad: Hält die Baustelle die Badegäste fern?

Im Aichacher Freibad suchen in diesen Tagen viele Besucher nach Abkühlung. Sie kommen trotz der Großbaustelle an der Bahnhofstraße.

Von Lisa Wanner

Die Sonne scheint, am Himmel sind kaum Wolken zu sehen. Im Aichacher Freibad haben sich die meisten Badegäste rund um das Schwimmbecken platziert und ruhen sich aus. Andere sonnen sich auf der Wiese oder ziehen im Becken eifrig ihre Bahnen. Vor allem Mütter mit ihren Kindern und ältere Leute sind da und suchen nach Erfrischung vor der Hitze. Im Sportlerbecken sind drei Schwimmer unterwegs. Sie fokussieren sich ganz auf ihre Bahn. Es ist noch etwas ruhig im Freibad, aber es ist erst später Vormittag.

Johanna Niedermayer ist hier Stammgast. Regelmäßig schwimmt die Untergriesbacherin ihre Bahnen. Die 59-Jährige liebt es, hier ihren Sport auszuüben. Das Freibad ist ein Ruhepunkt für sie, außerdem trifft sie Bekannte und Freunde. Sie schwimmt lieber im Freibad als in einem See. Im Freibad sei es sauberer und außerdem sehe sie den Boden unter ihren Füßen, sagt sie. Das Preis-Leistungs-Verhältnis bezeichnet sie als „wirklich nicht teuer“.

Niedermayer ist zum Freibad geradelt. Wegen der großen Baustelle an der Bahnhofstraße, wo unter anderem ein neuer Kreisverkehr entsteht, musste sie einen kleinen Umweg fahren. Das macht der Untergriesbacherin aber nichts aus. Die Bauarbeiten empfindet sie nicht als Störfaktor. „Man hört nicht mal, dass draußen gebaut wird“, sagt sie. Das Freibad sei trotz der Baustelle gut besucht. Die Zahl der verfügbaren Parkplätze ist zwar geringer geworden und direkt vor dem Eingang zum Bad stehen die Absperrgitter.

So denken die Besucher über das Aichacher Freibad?

Dennoch sieht auch Bertl Seelos die Baustelle nicht als Problem. Die Sielenbacherin ist ebenfalls regelmäßig im Freibad. Sie verbindet ihren Besuch dort mit anderen Terminen in der Stadt. Im Dasinger Freibad ist sie ebenfalls öfter zu Gast. Doch weil auch dort derzeit gebaut werde, komme sie lieber nach Aichach.

Am Pool sitzt die 18-jährige Michaela Wanner. Sie besucht zur Sommerzeit so gut wie täglich das Freibad – gerade jetzt während ihrer Abiturprüfungen. In dieser Woche hat die junge Aichacherin frei. Erst nächste Woche steht wieder eine mündliche Prüfung an. Jetzt gerade sonnt sie sich am Wasser. Währenddessen kommen weitere Abiturienten ins Freibad. Eine ältere Dame stellt einen Sonnenschirm am Schwimmbecken auf.

Auch Michaela Wanner findet den Eintrittspreis in Ordnung. Er sei „nicht zu billig und nicht zu teuer“, sagt sie. In einem ist sie sich mit Johanna Niedermayer und Bertl Seelos allerdings einig: Der Kiosk sollte mehr Auswahl an Essen haben. Seelos würde sich gesünderes Essen wie zum Beispiel Salate wünschen. Gerichte wie Pommes oder Pizza lägen bei den hohen Temperaturen zu schwer im Magen. Niedermayer und Wanner vermissen außerdem bayerische Kost auf der Karte.

Freibad: Wie hängen Besucherzahlen und Baustelle zusammen?

Mittlerweile ist es Mittagszeit und das Freibad ist schon deutlich voller geworden. Inzwischen sind viele Jugendliche da. Die meisten sind gleich nach Unterrichtsschluss direkt von der Schule gekommen.

Sophie Festl ist an sechs Tagen in der Woche im Freibad tätig. Die Arbeit geht ihr trotz der Baustelle vor der Haustüre nicht aus. In kurzen Abständen kommen immer wieder Badegäste zu Festl. Ein kleines Mädchen fragt, ob es denn auch im tiefen Becken schwimmen darf. Festl deutet auf das flachere Becken und schickt das Kind lieber dorthin zurück.

Die Zahl der Badegäste sei trotz der Bauarbeiten an der Bahnhofstraße unmittelbar vor dem Freibad nur etwas zurückgegangen, sagt Festl. Ein anderer Faktor sei viel wichtiger: „Die Besucherzahl ist wetterabhängig.“ Im Mai seien wegen des schönen Wetters sogar mehr Besucher im Freibad gewesen als in den vergangenen Jahren – trotz der Baustelle. Doch selbst wenn das Wetter mal nicht so schön, der Himmel bewölkt oder die Temperaturen niedriger sind: Ein paar eiserne Sportler ziehen täglich ihre Bahnen.

