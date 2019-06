vor 21 Min.

Freibad-Saison in Aichach läuft allmählich an

Die Freibad-Saison ist in Aichach ziemlich verhalten angelaufen. Inzwischen kommen aber immer mehr Gäste. Familien freuen sich vor allem über eine bestimmte Neuheit.

Von Eva Treder

Bei so heißen Temperaturen wie in dieser Woche ist das Freibad in Aichach schon am Vormittag gut besucht. Die Senioren schwimmen eine Runde und machen es sich auf der Liegewiese gemütlich. Die Eltern planschen mit ihren Kindern im Kinderbecken. Dort spendet nun ein neues Sonnensegel Schatten.

Schattenplatz im Kinderbecken kommt gut an

Geplant war die Anschaffung bereits im vergangenen Jahr. Es klappte nicht. Bademeisterin Sophie Festl weiß noch gut: „Letztes Jahr gab es den ganzen Sommer lang viele Nachfragen von Eltern.“ Das ist für sie nichts Neues: „Aber das war ja auch schon die letzten drei Jahre so.“ Festl ist überaus zufrieden mit der neuen Errungenschaft und sie merkt auch, dass die Besucher damit glücklich sind: „Den Schattenplatz im Becken hat es einfach gebraucht.“

So sieht das auch Mutter Michaela Kettner, die mit ihren zwei Kindern und ihrem Mann das Bad besucht. Die Familie ist nur wegen des Sonnensegels hergekommen, sonst war sie immer im Freibad in Dasing. „Das Sonnensegel ist auf jeden Fall gut, besonders in der Mittagssonne, da kann es auch mal richtig heiß werden“ sagt die Mutter.

Anders als Verena Meier: „Ich habe letztes Jahr schon einmal gesagt, dass ein Sonnensegel nicht schlecht wäre.“ Gespaltene Meinungen gibt es hier nicht. Mutter Silvia Dzieka findet: „Es ist gut, dass es da ist, besonders, dass auch noch ein Teil des Beckens in der Sonne ist. Doch unbedingt notwendig finde ich das Sonnensegel nicht.“ Der gleichen Meinung ist David Alinga: „Ich bin zufrieden. Es warzwar nicht unbedingt notwendig, aber es ist praktisch.“

Stammkunden waren auch im kalten und verregneten Mai da

Das Sonnensegel ist nicht beweglich. Das heißt: Es hängt den ganzen Tag über einer Stelle des Beckens. Jedoch machen sich die Eltern keine Sorgen darüber, dass das Wasser zu kalt für die Kinder werden könnte. Sie nehmen es eher mit Humor: „Das Wasser ist sowieso sehr kalt, mit oder ohne Segel“, findet Kettner.

Auch Bademeisterin Festl hat sich darüber Gedanken gemacht. „Wir haben extra ein Teil des Beckens offengelassen, somit kann es nicht zu kalt werden.“ Aber Kälte scheint hier derzeit ohnehin niemanden abzuschrecken. Endlich ist es warm, endlich lohnt sich der Freibadbesuch.

Der kalte und regnerische Mai hat die Badesaison nicht gut starten lassen. „Die Stammkunden waren trotzdem da“, erzählt Festl. „Alles, was wir im Mai verpasst haben, wurde dann an einem schönen Tag nachgeholt“, ergänzt sie. Die Bademeisterin hat sich im Internet informiert. Sie geht nun nicht davon aus, dass dieser Sommer heißer wird als der vergangene. Sie tippt eher auf einen wechselhaften Sommer. Festl bleibt auf jeden Fall optimistisch und „nimmt es, wie auch immer es kommen mag“.

