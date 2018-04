vor 54 Min.

Freispruch für Porsche-Fan bei Berufung

Augsburger Landgericht entscheidet: 51-Jähriger muss nicht ins Gefängnis. Aichacher Amtsgericht hatte ihn zu einem Jahr Haft verurteilt.

Das Landgericht Augsburg hat einen 51-jährigen Porschefahrer in zweiter Instanz freigesprochen. Der Mann hatte Ende 2017 auf der Anklagebank im Aichacher Amtsgericht gesessen und war hier wegen Unterschlagung nach mehreren Verhandlungstagen zu einem Jahr Haft verurteilt worden. Der 51-Jährige war nach Ansicht des Aichacher Amtsgerichts mit den Leasing-Raten für einen Porsche in Verzug geraten und hatte nach der Kündigung des Vertrags das Auto nicht herausgegeben. Anfang 2017 hatte der 51-Jährige seinen Firmensitz vom Norden des Landkreises in die Oberpfalz verlegt, wodurch mehrere Anschriften für eine Kündigung des Vertrags infrage gekommen waren. Außerdem wurde vor Gericht über den Zeitpunkt des Erhalts der Kündigung gestritten. Der Verteidiger Michael Neuhierl hatte die Kündigung für unwirksam gehalten und bereits bei der Verurteilung in Aichach Berufung angekündigt. Das Urteil ist rechtskräftig.

