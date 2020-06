vor 18 Min.

Freiwillige Feuerwehr Allenberg bekommt neues Fahrzeug

Plus Die Freiwillige Feuerwehr Allenberg bekommt ein neues Fahrzeug. Der Gemeinderat entspricht so dem Wunsch des Vereins, obwohl das TSF-L teurer kommt als geplant.

Von Sabrina Rauscher

Ein „Tragkraftspritzenfahrzeug-Logistik“ (TSF-L) soll der künftige fahrbare Untersatz der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Schiltberger Ortsteil Allenberg werden. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig - obwohl die Gemeinde dafür mehr Geld investieren muss als angenommen.

Feuerwehr-Schriftführer Andreas Lutz hatte den Räten zuvor in einer kurzen Präsentation das Auto vorgestellt, das nach Ansicht der Allenberger Wehr am besten geeignet ist. Beim TSF-L handelt es sich um Löschfahrzeug mit einer feuerwehrtechnischen Ausstattung. Eine Laderampe ermöglicht darüber hinaus, in drei Containern Ausrüstungsgegenstände mitzuführen, die jederzeit austauschbar sind. Ein wichtiger Pluspunkt sei die Flexibilität, sagte Lutz. Man könne immer individuell die Gegenstände zuladen, die gerade benötigt würden, egal, ob es um Schläuche bei einem Brand oder Sandsäcke für den Fall eines Hochwassers geht.

Fahrzeug für Allenberger Feuerwehr kostet circa 175.000 Euro

„Und sollten wir doch noch mal ein paar Atemschutzträger in unserer Mannschaft haben, wäre immer noch die Möglichkeit gegeben, das Fahrzeug statt der Container mit einem Wassertank für den Schnellangriff auszustatten“, erklärte Lutz. Das Fahrzeug kostet circa 175.000 Euro.

Zwar waren im Finanzplan ursprünglich nur 150.000 Euro vorgesehen. Allerdings gebe es, so Bürgermeister Fabian Streit, für diesen Fahrzeugtyp eine zusätzliche Förderung vom Landkreis. Eine entsprechende Anfrage beim Kreis sei gestartet, allerdings habe sich wegen der Corona-Pandemie alles etwas verzögert. Rund 40.000 Euro würde der Freistaat bezuschussen.

Schiltbergs Bürgermeister lobt Zusammenarbeit mit Ortsfeuerwehren

„Ich kann nur immer wieder betonen, die Zusammenarbeit unserer Ortsfeuerwehren funktioniert super“, lobte das Gemeindeoberhaupt. Das zeige sich auch hier wieder, denn von der individuellen Belademöglichkeit profitiere die ganze Gemeinde. Ohne Gegenstimme beschloss der Gemeinderat die Beschaffung eines „Tragkraftspritzenfahrzeugs-Logistik“ für Allenberg. Die Ausschreibung soll zügig durchgeführt und das Geld im Haushaltsplan 2021 bereitgestellt werden.

Ja zu Ausbau der Straße von Wundersdorf nach Junkenhofen

Auf coronabedingt wackligen Beinen stand der Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße von Wundersdorf nach Junkenhofen. Nun entschied sich der Gemeinderat aber trotz allem einstimmig dafür. Denn bereits im Januar hatte die Regierung von Schwaben einen Fördersatz von 40 Prozent der Gesamtkosten in Höhe von rund 692.000 Euro zugesichert. Allerdings muss hierfür zum 1. August ein Ausschreibungsergebnis vorgelegt werden. Das Gremium beschloss deshalb, dass die Ausschreibung unverzüglich gestartet werden soll.

Die Straße zwischen Junkenhofen und Wundersdorf wird ausgebaut. Bild: Friso Gentsch, dpa (Symbolbild)

Massive Schäden an Ruppertszeller Straße durch Bauarbeiten

Bürgermeister Streit informierte, dass es jüngst bei Bauarbeiten in der Ruppertszeller Straße in Schiltberg zu massiven Schäden am Gehweg und der Straße gekommen sei. Auf der rechten Seite in Richtung Ruppertszell wird seit Längerem am Bau eines Einfamilienhauses gearbeitet. Bereits vor einigen Tagen sei die zuständige Baufirma darauf aufmerksam gemacht worden, dass bei den Baggerarbeiten der Gehweg unterspült worden sei. Trotz allem wurden die Arbeiten ohne Änderung fortgesetzt. Der Dauerregen am Sonntag vor einer Woche tat dann noch sein Übriges.

„Es ist in dem Bereich der komplette Gehweg weggebrochen, und die Fahrbahn selbst hat einen Riss erhalten“, informierte Streit. Die Straße musste vorübergehend sogar gesperrt werden und ist momentan mit einer Beschränkung auf Tempo 20 und 20 Tonnen Last notdürftig wieder geöffnet. „Bis wir sicher wissen, was die Straße für Schäden davon getragen hat, müssen wir das so beibehalten“, sagte der Bürgermeister. Ein Gutachter sei bereits bestellt.

