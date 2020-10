18:08 Uhr

Freiwillige Feuerwehr muss Autobrand löschen

Eine 21-Jährige bemerkt während der Fahrt durch Dachau, dass Rauch aus ihrem Auto kommt, und bleibt stehen. Kurz darauf steht der Wagen in Flammen.

Die Freiwillige Feuerwehr hat in Dachau am Samstagabend ein brennendes Auto löschen müssen. Wie die Polizei mitteilte fuhr eine 21-Jährige gegen 19.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Grubenstraße. Sie bemerkte, dass aus dem Motorraum des Wagens Rauch kam. Die 21-Jährige stellte ihr Auto am Fahrbahnrand ab und tätigte den Notruf.

Polizei: Brandursache war wahrscheinlich technischer Defekt

Nach kurzer Zeit fing das Auto an, zu brennen. Die Freiwillige Feuerwehr Dachau musste den Brand löschen. Brandursache dürfte laut Polizei ein technischer Defekt sein. Der Schaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro, es wurde niemand verletzt. (mswp)

