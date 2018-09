07:08 Uhr

Freiwilligenmesse fürs Wittelsbacher Land: Ehrensache!

Ein Hingucker war Gudrun Opladen in ihrem Kleid im Stile des Spätbarocks auf der Freiwilligenmesse in der Max-Kreitmayr-Halle in Friedberg. Sie unterhielt sich unter anderem mit Jeanne Graf vom Bürgernetz, für das Opladen im Einsatz ist. <b>Foto: Vanessa Polednia </b>

Bei der kreisweiten Veranstaltung in Friedberg können Interessierte persönlich mit Organisationen in Kontakt treten. Warum diese zu einer „Probezeit“ raten.

Von Vanessa Polednia

Der Landkreis hat laut Landrat Klaus Metzger eine überdurchschnittliche Quote an freiwillig engagierten Menschen. Damit noch mehr Bürger auf den Geschmack kommen, sich zu engagieren, gastierte am Marktsonntag die Freiwilligenmesse in der Max-Kreitmayr-Halle in Friedberg. 27 Vereine und Organisationen waren vertreten. Sie informierten über verschiedene Bereiche wie Kinder- und Jugendarbeit, Naturschutz und Seniorenbetreuung. Allerdings verliefen sich in der großen Halle die Besucher ein wenig.

Veranstaltet wurde die Messe von der Freiwilligenagentur „Mitanand und Füranand im Wittelsbacher Land“. Sie ist Anlaufstelle rund um das Thema Ehrenamt. Stefanie Siegling und ihre Kolleginnen von der Freiwilligenagentur waren auf der Messe vertreten. Sie empfiehlt Menschen, die an einem Ehrenamt interessiert sind, zunächst eine Probezeit von vier bis acht Wochen in einer Organisation zu vereinbaren. „Es menschelt ja immer. Somit sollte man erst mal testen, ob man zueinander passt“, sagt Siegling.

Hilfe für kranke Menschen

Dass das „Menscheln“ im Ehrenamt auch Teil der Hilfe sein kann, zeigt Romana Gilg. Sie ist mit zwei Organisationen vertreten: Der „Frauenselbsthilfe nach Krebs“ und „Mamazone“, einem Verein zur Aufklärung und Forschung zu Brustkrebs. Bei ihrer eigenen Erkrankung vor gut 20 Jahren habe ihr der Kontakt zu Leidensgenossinen sehr geholfen. „Positive Krankheitsverläufe zu sehen, hat mir Mut gemacht“, sagt Gilg. Deswegen ist sie seitdem in der Krebshilfe tätig. Auch Nicht-Betroffene können sich in diesen Vereinen engagieren und beispielsweise Erkrankte zum Arzt begleiten.

Zu einem angenehmen Ziel begleitet hingegen der Verein „Videlis Seniorenreisen“. Seit 27 Jahren macht der Reiseveranstalter es möglich, dass Senioren und Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung zu günstigen Preisen verreisen können. Die Betreuer sind für die Reisenden Tag und Nacht da, schieben Rollstühle oder tragen Koffer. Sarah Engelhardt ist seit geraumer Zeit für den Verein tätig und weiß: „Man sollte Spaß am Umgang mit Menschen haben und hilfsbereit sein, mehr braucht es nicht!“

Die Freiwilligenmesse hilft den ehrenamtlichen Organisationen und Vereinen doppelt. Zu einem sei natürlich die Gewinnung von neuen Ehrenamtlichen wichtig, sagt Stefanie Siegling von der Freiwilligenagentur. Aber allein die Präsenz und Bekanntmachung der Organisationen sei bereits sehr hilfreich.

Äußerst präsent auf der Messe war die Autorin Gudrun Opladen in einem Kleid im Stile des Spätbarocks. In solch einem Kleid hat sie mit dem Bürgernetz Friedberg eine Führung in die Residenz in München begleitet und Kindern aus ihrem Buch „Uli und der Schatz im Schloss“ vorgelesen.

Auf der Suche nach dem richtigen Engagement

Unter den Besucher befanden sich viele, die mit dem Gedanken spielen, sich zu engagieren. So auch ein Ehepaar aus Kissing. Während sie seit ein paar Jahren in einem Seniorenheim engagiert ist, ist er nun, kurz vor der Pension, auch an einem Engagement interessiert. „Da ich noch ahnungslos bin, ist die Freiwilligenmesse meine erste Anlaufstelle“, erklärt er. Von seiner Frau weiß er, dass man mit einem Engagement nicht nur anderen Menschen hilft. „Es kommt auch viel Gutes zurück“, weiß die Kissingerin.

Allzu viel war an dem Tag in der Halle nicht los. Die Veranstalter und auch so manche Organisationen zeigten sich trotzdem zufrieden. So hätten sich diejenigen, die kamen, oft sehr interessiert gezeigt, gezielt informiert und auch für ein Engagement bereit erklärt, hieß es an mehreren Ständen.

Themen Folgen