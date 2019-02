16.02.2019

Freizeitsport freut sich über Mitgliederzuwachs

In Todtenweis ist das Angebot für Freizeitsportler groß. Kinderturnen lockt neue Mitglieder an. Wieder zweitägige Radtour geplant

Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins Freizeitsport Todtenweis berichtete die Vorsitzende Katrin Klaffki von den vielen Sportangeboten, die montags bis freitags jeweils drei Stunden nacheinander stattfinden. Viele neue Sportler ließen sich davon begeistern, sodass der Verein nun stolz auf 173 Mitglieder blickt. Davon sind 57 Mitglieder unter 18 Jahre alt.

Dass es so viele sind, liegt am Kinderturnen. Bisher wurde es von Daniela Marquart geleitet, seit sie in Mutterschutz ist, wird es nun von Heidi Riemensperger geleitet. Weiter ging es mit der Chronik, vorgetragen von Renate Mayr. Sie berichtete von den sportlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen. Der Verein nahm am Starkbierfest des Schützenvereins mit Zieltrinken teil, unternahm eine Zweitages-Radtour nach Nördlingen, feierte den Saisonabschluss im Gasthof Moosbräu in Aindling, bot einen Erste-Hilfe-Kurs an, machte beim Ortsvereineschießen mit und ging sogar als Sieger hervor. Außerdem gab es eine Weihnachtsfeier und einen Winterkaffee in Meitingen.

Weiter berichtete sie auch, dass Freizeitsport als einziger Verein beim Ferienprogramm das Backen einer Wiener Sachertorte und Kaiserschmarrn mit Apfelkompott angeboten hatte. Heidi Riemensperger berichtete über die Einnahmen und Ausgaben des Vereins. Katrin Klaffki sprach weiter über geplante Anschaffungen an Turn- und Sportgeräten. So möchte sich der Verein ein 40-teiliges Hindernisspiel, eine Sprossenwippe, einen Kriechtunnel, Rasenski, eine große Weichbodenturnmatte, Gymnastik-Turnstäbe und Langhantelsets zulegen. Die Übungsleiter wünschen sich Bücher über Anleitungen der vorhandenen Sportgeräte. Da der Kassenstand diese Anschaffungen hergibt, wurde die Genehmigung erteilt.

Bürgermeister Konrad Carl lobte das große Sportangebot und sagte Unterstützung zu. Finanziell habe die Gemeinde momentan einiges zu schultern, aber die Aktivitäten sollen nicht eingebremst werden. „Ich verspreche, eine vernünftige Sportstätte zu schaffen, wenn auch nicht gleich.“ Er wünschte viel Erfolg, Engagement und Schwung, um Kraft zu tanken und Neues anzugehen. Außerdem wurden die Vereinstermine für dieses Jahr bekannt gegeben. So findet am 16. Mai ein Spargelessen statt, am 13. und 14. Juli ist eine zweitägige Radtour geplant, am 24. Juli der Saisonabschluss, am 10. September der Saisonbeginn und am 10. Dezember eine Weihnachtsfeier. (brs)

