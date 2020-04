vor 32 Min.

Freude in Coronazeiten: Bunte Bilder auf der Straße

Die 18-jährige Theresa Kosak bemalt in ihren Lernpausen die Straße mit bunten Blumen.

Die 18-jährige Theresa Kosak aus Mühlhausen lernt gerade fürs Abitur. In ihren Pausen entstehen bunte Bilder - zur Freude auch von anderen.

Von Marlene Weyerer

Regenbögen an den Fenstern sind inzwischen ein weltweites Phänomen. Kinder malen sie und kleben sie von innen an die Glasscheibe, um Passanten eine Freude zu machen. Hoffnung durch Kunst in Zeiten von Corona. Auch im Landkreis sind solche Regenbögen zu finden.

Dank Corona die Liebe zur Straßenmalerei wiederentdeckt

Mit anderen Aktionen schaffen es Kinder und Jugendliche ebenso, ihren Mitmenschen eine Freude zu machen. Manchmal vielleicht sogar unabsichtlich. Die 18-jährige Theresa Kosak aus Mühlhausen lernt zurzeit fürs Abitur. In ihren Pausen hat sie die Liebe zur Straßenmalerei wieder entdeckt – darüber freut sich bestimmt mancher Passant.

