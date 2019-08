11:45 Uhr

"Fridays for Future": Aichacher setzen sich für Planet A ein

Etwa 120 Menschen haben in der Aichacher Innenstadt am Freitag für mehr Klimaschutz demonstriert. Unter den Demonstranten waren Schüler, Eltern mit ihren Kindern und Rentner. Die Demo dauerte eine Stunde. Die Teilnehmer liefen mehrere Runden über den Stadtplatz.

Von Philipp Schulte

Aichach Die Demonstranten in der Aichacher Innenstadt halten Schilder aus Pappe hoch, auf denen verschiedene Slogans stehen. „Klimaschutz ist nichts für Feiglinge“, „Geht jetzt auf die Straße – sonst schwimmt ihr später“, „Es gibt keinen Planeten B“ und „Es gibt keine Jobs auf einem toten Planeten“. Die Weltkugel und Bäume sind abgebildet, viele Sprüche sind auf Englisch gehalten.

Die 120 Schüler, Eltern, Kinder und Rentner schließen sich der internationalen Bewegung „Fridays for Future“ an, die sich seit mehreren Monaten für mehr Klimaschutz einsetzt. Ihr Demo-Tag ist Freitag – oft haben Schüler in diesem Jahr weltweit schon die Schule geschwänzt, um zu demonstrieren. Dass sie auch in den Ferien bereit sind, auf die Straße zu gehen, zeigten sie am Freitagvormittag. In Aichach war es die erste Demonstration, die außerhalb einer Schule stattfand. Im Frühjahr hatten Gymnasiasten demonstriert.

„Fridays for Future“: Demonstranten ziehen mit Pop-Musik durch die Innenstadt

Pop-Musik dröhnt aus einer Beat-Box. Eine 18-jährige Abiturientin macht Musik. Sie hat die offizielle Liederliste der Bewegung heruntergeladen. Darauf stehen Songs wie: „Hey wir wolln die Eisbären sehn“, „Hurra diese Welt geht unter“, „Deine Schuld“, und „Schöne neue Welt“. Sogar „Wind of Change“ ist dabei – das Lied, das als „Hymne der Wende“ gilt.

Kein Wunder, dass fast jeder Passant stehen bleibt und sich den Demo-Zug anschaut. Gäste, die in den voll besetzten Cafés am Stadtplatz sitzen, können sich den Demonstranten ohnehin nicht entziehen. Auch nicht die Marktbesucher, manche applaudieren sogar. Die Route führt vom Rathaus durch die Bauerntanzgasse zum Oberen sowie Unteren Tor und zurück zum Rathaus.

Unter ihnen ist auch Marcus Freyer. Er geht mit, „weil ich Vater bin und will, dass meine Tochter eine lebenswerte Zukunft hat“. Er hält sich in einer der hinteren Reihen auf, skandiert die Gesänge aber genauso laut mit wie die Jugendlichen und Kinder vorne. „Eins, zwei, drei, vier, alle Bäume bleiben hier“, „fünf, sechs, sieben, acht, die Kohlekraft wird platt gemacht“, „neun und zehn, der Widerstand muss weitergehn“. Oder „One solution, stop pollution“: Umweltverschmutzung stoppen. Es ist nicht Freyers erste Demo, der Medizininformatiker hat schon gegen Atomkraft protestiert und für Biolandwirtschaft demonstriert.

Demo: Pressetermin muss unterbrochen werden

Die Demo sorgt auch dafür, dass ein Pressetermin vor der Spitalkirche kurz unterbrochen wird. Es ist einfach zu laut für die Gruppe, als dass sie normal weiter reden könnte. Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann ist auch dabei. Die Gruppe wartet, bis der Demo-Zug weiterzieht. Demonstrant Ricardo Sohn hätte sich gewünscht, dass Habermann „eine Reaktion in irgendeiner Form zeigt“.

Eine deutliche Reaktion hingegen zeigt ein 78-Jähriger. Er steht ebenfalls am Stadtplatz und macht eine abfällige Geste. „Die sollen Geld verdienen“, sagt er in Bezug auf die Demonstranten. Sie lebten aus der Tasche ihrer Eltern. Man könne in der Klimapolitik nicht einfach den Hebel umlegen. Er werde weiter das Flugzeug nehmen, die Bahn könne man vergessen, sagt er. Doch auch wenn er nicht viel von der Freitags-Bewegung halte, müsse man den Leuten dennoch Respekt zollen.

Die Demonstranten erreichen derweil das Untere Tor. Ganz vorne läuft Hannah Herrmann. Sie ist 18 Jahre alt und gehört zu den Organisatoren der Demo. Sie hat ein schwarzes Schild mit weißer Schrift in der Hand. Es ist das mit dem Slogan des toten Planeten. Wie kommt es, dass sie mitten im August, wenn alle am Strand liegen, eine Demo ausruft? „Am Strand war ich schon“, sagt die Abiturientin, die von kommenden Monat an ein freiwilliges ökologisches Jahr bei einem Umweltschutz-Projekt macht. Das Klima liegt ihr am Herzen.

Gibt es eine weitere Demo der Jugendlichen?

Ob es eine weitere Demo in Aichach geben wird, weiß Herrmann noch nicht. Erst mal sei sie überrascht, dass so viele Leute gekommen sind. Sie ist überzeugt, dass sich die Schüler-Bewegung auch nach den Ferien fortsetzt. „Am liebsten auf der ganzen Welt.“

Die Demonstranten sind nach einer Stunde zurück am Rathaus, noch ein Gruppenfoto, Eltern holen ihren Kindern Eis. Eine Organisatorin ruft: „Vielen Dank fürs Kommen und einen schönen Tag allen“.

