Fronleichnam mit Segen von oben

Der Himmel schickte Regenschauer über das Wittelsbacher Land, als die Prozessionen beginnen sollten. Viele Gläubige feierten dennoch im Freien, in Aichach in der Pfarrkirche

Eine kurze Pause gönnte sich der Sonnenschein am gestrigen Fronleichnamsfest. Und zwar ausgerechnet zu jener Zeit, als in vielen Orten im Landkreis Aichach-Friedberg die Fronleichnamsprozessionen stattfinden sollten.

Rehling Zwei Mal bekamen die Teilnehmer Fronleichnamsprozession in Rehling Weihwasser von oben ab: Gleich zu Beginn und dann am Ende der Prozession, als es plötzlich wieder zu regnen begann. Das Wetter hielt die Rehlinger aber nicht davon ab, ihr Brauchtum zu pflegen. Viele hatten sich mit Schirmen ausgerüstet und so wurde die Prozession doch wieder zum Ereignis. Begonnen hatte das Fronleichnamsfest mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche, der musikalisch vom Kirchenchor umrahmt wurde. Dann stellte sich der lange, farbenprächtige Zug mit vielen Fahnenabordnungen der Ortsvereine, Ministranten, Kommunionkindern und Gläubigen in der Bauernstraße auf.

Vorne lief die Rehlinger Blaskapelle, inmitten des Zuges befand sich der Baldachin-Himmel, unter dem Pater Thomas die Monstranz durch die Straßen trug, Dahinter war der Gemeinderat mit den Bruderschaftsmäntelchen zu finden. Es ging zuerst zur Hambergstraße an den Altar der Familie Jakob (Schmidbauer), dann weiter in die Raiffeisenstraße zum Altar der Familie Zinser und schließlich noch zum Alten Hamberg am dritten Altar der Familie Stöckl. Zum Abschluss versammelten sich die Gläubigen am vierten Altar, der auf dem Kirchenvorplatz aufgebaut war. Hier gab es nach dem Tedeum und einem Schauer von oben den Schlusssegen. (at)

Aindling Angeführt von der Blaskapelle des Aindlinger Musikvereins zogen die Gläubigen in Aindling an Fronleichnam auch durch die Straßen von Aindling. Begleitet von den vielen Fahnenabordnungen der Ortsvereine, den Stangen- und Fahnenträgern sowie den Erstkommunionkindern, trug Pfarrer Babu das Allerheiligste unter dem Himmel. Die vier Altäre wurden von den Kommunionkindern, der Katholischen Arbeitnehmerberwegung, dem Burschenverein und dem Pfarrgemeinderat mit Texten und Fürbitten gestaltet. Gebetet wurde für die Kirche, das Volk, die Früchte der Erde und für die Marktgemeinde. Aufgrund eines plötzlichen Regenschauers musste die letzte Station kurzerhand in die Aindlinger Pfarrkirche verlegt werden. Begleitet von der Blaskapelle ging hier die Prozession mit dem Lied „Großer Gott wir loben dich“ zu Ende. (ffl)

Kühbach Nach der festlichen Eucharestiefeier in der Kirche St. Magnus in Kühbach schaute es für die anschließende Prozession nicht sehr gut aus, denn es fing an zu regnen. Trotzdem startete die Fronleichnamsprozession zu den vier Altären an der Schrobenhausener Straße (gestaltet von Familie Barkofen), am Pfarrer-Knaus-Heim (gestaltet vom Gartenbauverein), am Dorfweiher (gestaltet vom Pfarrgemeinderat) und am Marktplatz (gestaltet vom Kindergarten). Das Wetter wurde dabei immer schöner, sodass am vierten Altar sogar die Sonne schien. Die Monstranz trug Pfarrer Paul Mahl abwechselnd mit Michael Gastl, der derzeit in der Pfarrei das Praktikum zum Diakon macht. Die Fahnenabordnungen, Ministranten, Erstkommunionkinder, Vertreter von Marktgemeinde und Pfarrei und eine Bläsergruppe führten die Prozession an. Ministrantinnen trugen wieder die Mutter-Gottes-Statue mit. (mz-)

Aichach In Aichach regnete es. Das Fronleichnamsfest musste in der Pfarrkirche gefeiert werden. Die kunstvoll gestalteten Altäre der Stadtpfarrei wurden größtenteils wegen des Regens, der genau zum Prozessionsbeginn vom Himmel kam, unverrichteter Dinge wieder abgebaut. (ech)

