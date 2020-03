21:20 Uhr

Frontal-Zusammenstoß: Zwei Motorradfahrer sterben

Tödlicher Unfall kurz hinter der Grenze zum Kreis Aichach-Friedberg zwischen Weitenwinterried und Tandern: Die Fahrer sind 22 und 53 Jahre alt. Vor dem Zusammenstoß hat ein Motorradfahrer ein Auto überholt.

Von Christian Lichtenstern

Bei einem schrecklichen Unfall sind am frühen Mittwochabend zwei Motorradfahrer kurz hinter der Landkreisgrenze ums Leben gekommen. Laut Polizeiangaben sind die 22 und 53 Jahre alten Fahrer mit ihren Maschinen auf der Kreisstraße zwischen Weitenwinterried und Tandern (Kreis Dachau) frontal zusammengestoßen. Beide Männer starben noch an der Unfallstelle.

Ein Motorradfahrer überholt Auto vor einer Straßenkuppe

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr, also noch bei Tageslicht. Nach Angaben eines Sprechers des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord am späten Abend überholte ein Motorradfahrer vor dem Zusammenstoß ein Auto und zwar vor einer Straßenkuppe. Der Autofahrer habe den Zusammenstoß der beiden Motorräder dann selbst nicht mehr gesehen, sondern nur noch, dass die Teile hinter der Kuppe in alle Richtungen auseinanderflogen. Der jüngere Fahrer stammt aus Dachau, der ältere aus der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern. Um den genauen Unfallhergang rekonstruieren zu können, wurde durch die Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Erst am Sonntag ist 20-jährige Motorradfahrerin tödlich verunglückt

Vor drei Tagen am Wahlsonntag ist eine 20-jährige Motorradfahrerin bei Kühnhausen (Marktgemeinde Pöttmes) tödlich verunglückt. Die junge Frau war gegen 11.25 Uhr mit vier weiteren Motorradfahrern, alle aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, auf der Staatsstraße 2045 von Pöttmes kommend in Richtung Kühnhausen unterwegs. In einer Rechtskurve verlor sie laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte. Während das Motorrad über die Fahrbahn nach links in den angrenzenden Acker schlitterte, prallte die Motorradfahrerin gegen eine Leitbake, die sich links am Fahrbahnrand befindet. Die junge Frau erlitt dabei tödliche Verletzungen. (mit bac)

