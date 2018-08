00:33 Uhr

Früh aufstehen noch vor der Morgensonne

Amtsrichter Hell genießt die Jahreszeit auf der Terrasse

„Mein Sommer“ heißt unsere Serie. Menschen aus dem Wittelsbacher Land verraten, wie und wo sie die heiße Jahreszeit verbringen. Außerdem werfen sie einen Blick in die Vergangenheit.

Aichach Walter Hell ist Richter am Amtsgericht in Aichach. Er wohnt zusammen mit seiner Frau in Neusäß (Landkreis Augsburg). Seine drei Kinder und zwei Enkelinnen leben auch im Wittelsbacher Land.

Wie sieht für Sie der perfekte Sommertag aus?

Walter Hell: Früh aufstehen, am besten vor der Sonne, bei einem Tässchen Kaffee gemütlich Zeitung lesen und anschließend ein bis zwei Stunden Sport bei aufgehender Sonne im Freien (Fahrradfahren auf dem Hometrainer, Qigong, Tai Chi). Danach ausruhen, auf der Terrasse die Sonne genießen und mit meiner lieben Frau den zweiten Kaffee trinken. Nach einem leichten Mittagessen darf das Mittagsschläfchen nicht fehlen. Was niemals fehlen darf, ist der Genuss eines guten Buches und gegen Abend noch ein paar Takte auf der Gitarre. Den Abend verbringe ich dann am liebsten zusammen mit meiner Frau und guten Freunden wiederum auf meiner Terrasse bei gutem Essen, Wein und anregenden Gesprächen.

Erzählen Sie uns ein Sommererlebnis aus Ihrer Jugend in drei Sätzen!

Hell: Ich bin in Ingolstadt einen Steinwurf vom Donauufer aufgewachsen. Dort in den Donauauen haben wir uns als Buben am liebsten ohne Aufsicht und unsere Phantasie auslebend rumgetrieben, zuerst Pfeil und Bogen gebaut, später die erste Zigarette geraucht.

Wo und wie verbringen Sie Ihren Sommerurlaub?

Hell: Im Frühjahr in Italien, im September auf Kreta. Dazwischen genieße ich – trotz Arbeit – den Sommer bei uns (auf meiner Terrasse), wozu wir ja heuer reichlich Gelegenheit haben. (lot)

