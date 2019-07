vor 4 Min.

Frühere Post wird vorerst zur Kinderkrippe

Die Kinderkrippe in der ehemaligen Post soll als Übergangslösung dienen, bis der Krippen-Anbau am Kindergarten Spatzennest fertig ist.

Markt Pöttmes rechnet mit Umbaukosten von circa 150000 Euro

In der früheren Post an der Augsburger Straße in Pöttmes wird vorübergehend eine Kinderkrippe eingerichtet (wir berichteten). Sie soll als Übergangslösung dienen, bis der geplante Krippen-Anbau am Kindergarten Spatzennest fertig ist (siehe eigener Artikel).

In der Sitzung des Marktgemeinderats am Dienstagabend wurde eine erste Hausnummer genannt, was der Umbau voraussichtlich kostet. Insgesamt rechnet die Gemeinde laut Geschäftsstellenleiter Stefan Hummel mit circa 150000 Euro. Darin sind unter anderem Planungskosten für Brandschutz und Statik, ein Umbau der Sanitäranlagen, Küche, Personalraum, Malerarbeiten und die Grünanlagen enthalten. Ebenso die Möbel, die später in den eigenen Anbau am Spatzennest mitgenommen werden.

Dritter Bürgermeister Thomas Huber (Bürgerblock) und CWG-Fraktionssprecher Erich Poisl sprachen sich dafür aus, bei den Sanitäranlagen nicht mehr umzubauen als nötig. Schließlich sei das Gebäude nur als Übergangslösung gedacht. Daheim hätten die Kinder auch nur Toiletten in normaler Größe. Bürgermeister Franz Schindele kündigte an, die Umbauarbeiten auf das Nötigste zu beschränken. Gewisse Dinge müssten allerdings gemacht werden, um die Betriebserlaubnis durch das Landratsamt zu erhalten.

Grundsätzlich äußerten sich Huber und Poisl erfreut über das Haus. Huber sprach von einem „Glücksfall“. Auch Poisl sagte, er sei von dem Gebäude begeistert. Die Krippe in der früheren Post wird keine eigene Einrichtung, sondern Teil des Kindergartens Spatzennest. Die Leitung übernimmt Dagmar Lesti in Personalunion. (nsi)

Themen Folgen