Frühling hält Einzug auf dem Arbeitsmarkt

Arbeitslosenquote im Landkreis sinkt auf 2,2 Prozent. Flüchtlinge lassen Zahl der arbeitslosen Jugendlichen steigen. Was die Arbeitsagentur angehen will

Von Gerlinde Drexler

Der Frühling hält auch auf dem Arbeitsmarkt Einzug. Fast rundum zufrieden war Gottfried Denkel, Geschäftsführer des Aichacher Jobcenters, deshalb mit der Entwicklung der Arbeitslosenquote, die im Wittelsbacher Land auf 2,2 Prozent sinkt. Das kommt einer Vollbeschäftigung gleich. Ein Wermutstropfen ist die gegenüber dem Vorjahr gestiegene Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren. Hier spielen Flüchtlinge, die jetzt aus den Übergangsklassen der Berufsschulen abgehen, eine Rolle.

Grundsätzlich „sehr erfreulich“ bezeichnete Denkel die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen. „Es geht viel auf dem Arbeitsmarkt“, freute er sich. Gegenüber dem Vormonat sank die Zahl der Arbeitssuchenden um 137 (4,2 Prozent) auf 3113 Personen. 1649 davon sind arbeitslos, 150 weniger als vor einem Monat. Parallel stieg die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen. Seit Jahresanfang stieg die Anzahl um 442 offene Stellen auf insgesamt 622 an. Die Gründe sieht Denkel vor allem in den vollen Auftragsbüchern im Bau- und Baunebengewerbe, das im Landkreis stark vertreten ist. „Wir sind deshalb auch von saisonalen Ausschlägen betroffen“, so der Geschäftsführer des Jobcenters.

Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg, sagt, der Landkreis profitiere von der guten strategischen Lage im Dreieck zwischen Augsburg, Ingolstadt und München. Die Bandbreite über alle ausgewerteten Gruppen reicht in der Gruppe der Arbeitslosen von minus 10,4 Prozent bei den Ausländern bis zu einem Plus von 12,6 Prozent bei den Jugendlichen.

Besonders stark stieg mit 100 Prozent die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen im Hartz-IV-Bereich. Was erschreckend klingt, relativiert sich bei den absoluten Zahlen. Im Vormonat waren es sechs Jugendliche unter 25 Jahren, einen Monat später doppelt so viele, also zwölf. Denkel: „Das ist dem Flüchtlingsbereich geschuldet.“

Dazu kommt, dass es im Wittelsbacher Land im Vergleich zu Augsburg-Stadt oder -Land relativ wenige Hartz-IV-Empfänger gibt. Die Quote liegt hier bei 0,7 Prozent. „Da wirken sich die Flüchtlinge stärker aus“, so Denkel.

Nach dem großen Flüchtlingsschub vor rund zwei Jahren waren viele Jugendlichen in sogenannte Übergangsklassen in Berufsschulen gekommen. Insgesamt sieben solcher Klassen mit jeweils 15 bis 22 Flüchtlingen gibt es im Landkreis. Während einige im Anschluss mit der Schule weitermachen, landen andere vorübergehend in der Statistik des Arbeitsamtes. Im kommenden Monat werde sich die Zahl schon wieder reduziert haben, war Denkel zuversichtlich. Die Akzeptanz, Flüchtlinge einzustellen, sei bei den Arbeitgebern gestiegen, stellte er fest. Hier würde auch die ehrenamtliche Unterstützung für die Asylsuchenden eine Rolle spielen, ist die Erfahrung von Koller-Knedlik: „Der Landkreis ist hier gut aufgestellt.“

Langfristig geht Denkel davon aus, dass sich der Familiennachzug bei Flüchtlingen auf die Statistik auswirken wird. Schon jetzt verzeichnet er einen deutlichen Anstieg bei den Bedarfsgemeinschaften mit fünf und mehr Personen. Über einen Glücksfall freut sich Denkel: Seit Februar arbeitet im Jobcenter ein ehemaliger Flüchtling als Vermittler, der als Diplom-Dolmetscher mehrere Sprachen spricht. Insbesondere zwei Themen will die Agentur für Arbeit verstärkt angehen. Das ist zum einen die Qualifizierung von Arbeitskräften zu Fachkräften. Um möglichst viele anzusprechen, stehen verschiedene Module zur Auswahl. Auch für die 165 schwerbehinderten Arbeitslose im Landkreis soll mehr getan werden, kündigte Elsa Koller-Knedlik an.

