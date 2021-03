vor 34 Min.

Führerschein in Aichach-Friedberg: Wie der Alltag in Fahrschulen aussieht

Plus Endlich den Führerschein zu machen, ist für junge Leute gerade in ländlichen Regionen wie Aichach-Friedberg wichtig. Wie das trotz Corona funktioniert.

Von Leah Rehklau

Es ist eine Zeit, wie sie wohl noch nie da war: Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht, Abstand halten. Dinge, die uns vor einiger Zeit noch unvorstellbar vorgekommen wären, gehören jetzt zu unserem Alltag. Viele Unternehmen und Einrichtungen müssen um ihre Existenz bangen. Einzelhändler dürfen erst seit Kurzem wieder öffnen, bei Friseuren war es Anfang März so weit, Theater und Kinos haben immer noch geschlossen. Auch die Fahrschulen waren lange Zeit betroffen.

Fahrschule in Friedberg: Anmeldungen eher zu-, als abgenommen

Markus Schmidbauer, Inhaber der Fahrschule Markus in Friedberg, sagt: „Der erste Lockdown Anfang letzten Jahres hat mir Sorgen bereitet.“ Er habe schließlich nicht gewusst, ob und wann er mit finanzieller Unterstützung seitens des Staats rechnen könne. Für Betriebe wie den von Schmidbauer ändert sich die Situation laufend. Seit Ende Februar dürfen in Bayern die Fahrschulen wieder Unterricht anbieten. Im Januar hatten sie komplett schließen und auf Unterricht verzichten müssen.

Schmidbauer sagt, er habe sich mittlerweile schon fast an die Situation im Lockdown gewöhnt. Viel verändert hat sich für ihn jedoch nicht. „Die Sitzgelegenheiten wurden angepasst, wir achten auf Abstand, stellen Desinfektionsmittel und eventuell Masken bereit. Das Fahrzeug wurde auch vor der Krise schon immer geputzt und desinfiziert – jetzt allerdings etwas penibler“, erzählt der Friedberger. Die anfängliche Angst um seine Existenz hat der Fahrschulinhaber inzwischen abgelegt. Entgegen aller Erwartungen haben die Anmeldungen eher zu- als abgenommen.

Fahrunterricht mit Maske ist für Brillenträger eine Herausforderung

Das liege wohl daran, dass die Menschen auf das Bus- und Bahnfahren verzichten wollen und der Wert des Führerscheins so wieder gestiegen sei, vermutet Schmidbauer. Außerdem hätten die Schüler aktuell mehr Zeit, Autofahren zu lernen, da sonstige Freizeitaktivitäten wegfielen.

Der Betrieb läuft ganz normal wie sonst auch. Prüfungen finden ebenfalls statt – natürlich streng nach den Hygienevorschriften. Das einzige Problem, das Schmidbauer sieht, sind die Masken bei Brillenträgern: „Für Fahrschüler mit Brille ist es zeitweise schwieriger, da die Brillen beschlagen und es einen so einschränkt.“

Außerdem sei es nicht unbedingt förderlich, nur das halbe Gesicht zu sehen. Denn Mimik und Gestik seien ein wichtiger Bestandteil der Fahrausbildung – theoretisch wie praktisch, so Schmidbauer. Ob sich in Zukunft mehr für ihn ändern wird, weiß er nicht, denn: „Viel mehr kann man als Fahrschule nicht wirklich machen.“

Er könne sich höchstens vorstellen, dass der theoretische Teil ausgebaut wird, also mehr Theorie und weniger Praxis unterrichtet wird. Eventuell können die Fahrstunden per Simulatoren abgehalten werden. Seine Befürchtung, der Fahrunterricht könne verboten werden, war zu Beginn des neuen Jahres eingetreten. Wie alle anderen Geschäfte und Dienstleister mussten auch die Fahrschulen auf den Unterricht verzichten.

Fahrschule aus Aichach hofft auf Verständnis von Eltern und Schülern

Eine Fahrschule aus Aichach, die nicht namentlich genannt werden möchte, berichtet, die Umsetzung der Corona-Maßnahmen sei kein allzu großes Problem gewesen. Die Mitarbeiter seien geschult, auf strenge Einhaltung der Hygieneregeln sei geachtet worden. Einbußen gab es nicht – im Gegenteil. Der Ansturm auf die Fahrschule sei groß gewesen. So groß, dass der Inhaber, der anonym bleiben möchte, fast schon froh über den Lockdown war: „Wir konnten mal wieder durchatmen und hatten wieder mehr Zeit für Familie und Kinder. Außerdem konnten wir so alles Liegengebliebene in Ruhe abarbeiten.“

Auch sonst läuft der Betrieb hier relativ normal ab. Einige Schüler, die vor dem Lockdown eigentlich prüfungsreif gewesen wären, mussten warten. Dadurch verschiebt sich einiges nach hinten. Doch da helfe nichts, außer geduldig zu sein. „Wir hoffen natürlich, dass wir alle gesund bleiben und das Ganze überstehen“, sagt der Fahrschulinhaber. Ihm ist vor allem das Verständnis der Schüler und der Eltern wichtig, denn Fahrlehrer dürfen nur eine begrenzte Anzahl von Fahrstunden pro Tag geben.

Nach aktuellen Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes fällt jeder dritte Schüler durch die Führerscheinprüfung. Bild: Swen Pförtner, dpa

Zu wenig Arbeit gibt es nicht - aber zu wenig Personal

Die Lockdowns sind ebenfalls das, was Erwin Kaltenstadler am meisten beschäftigt. Er leitet die Fahrschule Kaltenstadler in Pöttmes. In Lockdown-Zeiten sei die Arbeitsbelastung jedes Mitarbeiters deutlich höher, sagt er. Nach einem Lockdown sei der Ansturm auf die Fahrschule enorm. Über zu wenig Arbeit kann er sich nicht beklagen. Doch es gibt zu wenig Personal. „Viele Fahrschulen suchen derzeit händeringend nach einer Aushilfskraft, um den Ansturm nach jedem Lockdown irgendwie bewältigen zu können“, erzählt der Inhaber. Seiner Fahrschule sei es erst Ende vergangenen Jahres gelungen, den Rückstand von 2020 wieder aufzuholen. Das könnte auch ein Problem in diesem Jahr darstellen: „Jede Fahrschule hat aktuell wahrscheinlich mehrere Fahrschüler, die auf ihre praktische Prüfung warten. Nachdem der Lockdown verlängert wurde, verschiebt sich das wieder weiter nach hinten.“

Die Corona-Maßnahmen hat auch die Pöttmeser Schule umgehend umgesetzt, um ihren Kindern und Jugendlichen bestmögliche Sicherheit zu garantieren. Diese hielten sich auch fast problemlos daran. Kaltenstadler sagt: „Wer Erkältungssymptome zeigt oder sich nicht gut fühlt, der sollte lieber zu Hause bleiben, um niemanden zu gefährden.“ Der Inhaber weiter: „Nur in ganz seltenen Fällen musste mal ein Fahrschüler von mir heimgeschickt werden, der nicht ganz so einsichtig war.“

Fahrlehrer müssen während der Arbeit eine Maske tragen



Auch an seinem Arbeitsalltag hat sich während der Lockdowns und der Zeit dazwischen grundsätzlich wenig geändert – die Maskenpflicht und das häufige Desinfizieren des Fahrzeugs kamen dazu, gelüftet wurde in den Räumen der Fahrschule schon vor der Pandemie regelmäßig. Nur was den Theorieunterricht angeht, musste eine Umstellung her.

„Hier muss neben der Maskenpflicht der Mindestabstand eingehalten werden. Deshalb können nur noch zwei Drittel der ursprünglichen Plätze für die Fahrschüler zur Verfügung gestellt werden, was die Ausbildungssituation nicht unbedingt einfacher gemacht hat“, erzählt der Fahrschulinhaber.

Doch auch das habe man gut hinbekommen. Was für Kaltenstadler unangenehm ist, ist das Tragen der Maske: Gerade an heißen Sommertagen sei das sehr anstrengend. Im Gegensatz zu seinen Schülern muss der Fahrlehrer die Maske den ganzen Arbeitstag tragen. Seine Schüler können nach spätestens 90 Minuten wieder ohne Maske aufatmen.

