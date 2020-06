vor 48 Min.

Führerscheine laufen ab: So lange haben Sie noch Zeit zum umtauschen

Das Landratsamt Aichach-Friedberg erinnert an den Umtausch alter Papier- und Kartenführerscheine. Darauf sollten Sie achten.

Alte deutsche Papierführerscheine müssen in den nächsten Jahren in den Scheckkartenführerschein der Europäischen Union (EU) umgetauscht werden. Darauf weist das Landratsamt Aichach-Friedberg jetzt nochmals hin. Je nach Geburtsjahr beziehungsweise Ausstellungsjahr gelten dafür gesetzliche Fristen.

Anlaufstelle für den Umtausch im Landkreis Aichach-Friedberg ist die Führerscheinstelle im Landratsamt in Aichach. Um Verzögerungen bei der Bearbeitung oder einen Antragsstau vor Ablauf der Fristen zu vermeiden, bietet die Führerscheinstelle an, bereits in den nächsten Wochen und Monaten den Antrag zum Umtausch zu stellen. Als Richtschnur empfiehlt die Führerscheinstelle, den Antrag spätestens im Jahr vor dem Fristablauf zu stellen.

Neuer Führerschein: Ausschlaggebend ist das Geburtsjahr des Inhabers

Bei Papierführerscheinen gilt das Geburtsjahr des Fahrerlaubnisinhabers. Wer in den Jahren 1953 bis 1958 geboren ist, muss seinen Papierführerschein bis spätestens 19. Januar 2022 umtauschen, die Jahrgänge 1959 bis 1964 bis zum 19. Januar 2023. Die Jahrgänge 1965 bis 1970 haben bis 19. Januar 2024 Zeit. Wer 1971 oder später geboren ist, muss bis 19. Januar 2025 einen neuen Führerschein haben. Wer vor 1953 auf die Welt gekommen ist, hat noch bis 2033 Zeit.

Bei Kartenführerscheinen ist das Ausstellungsjahr ausschlaggebend: Wer seinen Kartenführerschein 1999 bis 2001 ausgestellt bekommen hat, muss ihn bis zum 19. Januar 2026 umtauschen. Kartenführerscheine von 2002 bis 2004 sind bis zum 19. Januar 2027 an der Reihe. Es folgen Kartenführerscheine von 2005 bis 2007, die bis Januar 2028 getauscht sein müssen, wer sich 2008 einen Kartenführerschein ausstellen hat lassen, sollte ihn bis 2029 erneuert haben. Kartenführerscheine aus dem Jahr 2009 gelten bis 2030, aus dem Jahr 2010 bis 2031, aus dem Jahr 2011 bis 2032 und 2012 bis 18. Januar 2013 bis zum Januar 2033.#

Fünf Fragen aus der Führerscheinprüfung 1 / 10 Zurück Vorwärts Wozu kann eine plötzliche Verschlechterung des Fahrbahnzustandes führen? A) zu veränderten Reifengeräuschen B) zu Schleuder- und Rutschgefahr C) zu längerem Reaktionsweg

Richtige Antwort: A) und B)

Sie nähern sich einem beschrankten Bahnübergang. Wo müssen Sie warten, wenn Sie bei stockendem Verkehr auf dem Bahnübergang zum Stehen kommen? A) Unmittelbar vor den Schienen B) Vor dem Andreaskreuz C) In Höhe der Schranke

Richtige Antwort: B)

An welchen Stellen ohne vorfahrtregelnde Verkehrszeichen gilt die Regel "rechts vor links"? A) Am Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs B) An Straßenkreuzungen und -einmündungen C) An Grundstücksausfahrten

Richtige Antwort: B)

Sie erkennen vor sich eine Unfallstelle. Was tun Sie? A) Warnblinklicht einschalten B)Geschwindigkeit sofort verringern C)Zügig weiterfahren

Richtige Antwort: A) und B)

Was kann dazu beitragen, Kraftstoff zu sparen und die umweltbelastung zu verringern? A) Nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel benutzen, mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen B) Schon beim Kauf eines Kraftfahrzeugs auf den Kraftstoffverbrauch achten C) Durch vorausschauende Fahrweise zu einem gleichmäßigen Verkehrsfluss beitragen

Richtige Antwort: A), B) und C)

Der neue Führerschein: Das gibt es zu beachten

Der neue Führerschein kann unter Vorlage des alten Führerscheins, des Personalausweises und eines aktuellen biometrischen Lichtbildes bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung, der Zulassungsstelle in Friedberg oder in der Führerscheinstelle im Landratsamt beantragt werden. Mit dem Pflichtumtausch ändert sich an bisherigen Berechtigungen nichts. Unbefristet erteilte Fahrerlaubnisklassen bleiben weiterhin unbefristet. Bei Nachweis eines landwirtschaftlichen Bedarfs kann man jedoch aus der Alt-Klasse 3 zusätzlich die landwirtschaftliche Fahrerlaubnisklasse T erhalten, die in der Alt-Klasse nicht enthalten war.

Entwertete Papierführerscheine müssen nicht zwingend abgegeben werden. Die neuen Führerscheindokumente werden auf 15 Jahre befristet ausgestellt. Eine Prüfung von Voraussetzungen ist mit der Verlängerung eines Dokuments nicht verbunden. Fragen beantworten die Mitarbeiter der Führerscheinstelle unter der Nummer 08251/92-166. (AZ)

