09.02.2019

Führungsteam des Burschenvereins deutlich jünger

Der Aindlinger Verein mit seinen über 200 Mitgliedern wählt einen neuen Vorstand

Ein neues Führungsteam steht an der Spitze des Katholischen Burschenvereins Aindling. Die Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Generalversammlung. Insgesamt 45 Mitglieder waren im Gasthof Moosbräu zusammengekommen, unter ihnen Bürgermeister Tomas Zinnecker und Pfarrer Babu.

Vorsitzender Patrick Schwegler berichtete von über 22 Veranstaltungen und Terminen, an denen der Burschenverein teilgenommen hat. Höhepunkt war die dritte Steckerl-eisparty im August. Die rund 90 Helfer konnten hier ein neues Konzept vorstellen, welches sehr gut bei den rund 1800 Besuchern ankam. Schwegler bedankte sich bei allen beteiligten Mitgliedern, sowie beim Markt Aindling für die Zurverfügungstellung des Bauhofs. Zu den größten Anschaffungen des vergangenen Vereinsjahres zählten unter anderem neue Trachtenhemden und Vereinsdirndl.

Bürgermeister Zinnecker und Pfarrer Babu bedankten sich bei den Burschen und Madln für die gute Zusammenarbeit und das Mitwirken bei vielen Veranstaltungen. Ebenso lobte der Bürgermeister: „Der Burschenverein gehört mit seinen über 200 Mitgliedern zu den größten Vereinen in Aindling und trägt zu einem aktiven Gemeindeleben bei.“ Nach den Berichten des Kassenwarts Ralf Möst-Heinrich und der Schriftführerin Lena Schmidberger wurde der Vorstand entlastet. Wie bereits im Voraus bekannt war, stellten sich viele der bisherigen Vorstandsmitglieder nicht mehr zur Wahl. Patrick Schwegler bedankte sich bei den Anwesenden für das Vertrauen und die Unterstützung in seiner Funktion als Vorsitzender in den vergangenen acht Jahren. Dominik Höger tritt nun seine Nachfolge an, als zweiter Vorsitzender fungiert Fabian Wittmann. Der bisherige stellvertretende Kassenwart Josef Durner übernimmt die Position des Ersten Kassenwarts, sein Stellvertreter ist Jakob Erdle. Die Schriftführerin Julia Riegl setzt ihr Amt zum dritten Mal in Folge fort, sie wird von Verena Schwegler unterstützt. Technischer Leiter bleibt weiterhin Christoph Schwegler, als Stellvertreter steht ihm Alexander Schwegler zur Seite, das Amt des Fahnenträgers übernimmt Gregor Heigemeier.

Nach der Bekanntgabe der Termine für das anstehende Vereinsjahr durch den neuen Vorsitzenden Dominik Höger, ernannte dieser die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Ralf Möst-Heinrich, Konrad Stolz und Patrick Schwegler aufgrund deren langjähriger Tätigkeit im Vorstand zu Ehrenmitgliedern des Burschenvereins. (AN)

