vor 51 Min.

Führungswechsel beim Heimat- und Volkstrachtenverein

Bei dem Pöttmeser Traditionsverein legt Vorsitzender Martin Rupprecht die Verantwortung nach 21 Jahren in jüngere Hände. Sein Nachfolger Sebastian Heuser steht gleich vor einer großen Aufgabe

Einen Führungswechsel gibt es beim Pöttmeser Heimat- und Volkstrachtenverein. Bei der Jahreshauptversammlung am Sonntag im Gasthaus Ochsnwirt gab der langjährige Vorsitzende Martin Rupprecht sein Amt in jüngere Hände. Zu seinem Nachfolger wurde der 30-jährige Ingenieur Sebastian Heuser gewählt. Von den 80 anwesenden Mitgliedern erhielt er in geheimer Abstimmung 77 Stimmen. Ansonsten gab es nur wenige Veränderungen im Vorstand.

Der Trachtenverein Pöttmes hat über 350 Mitglieder. Wie aus den Rechenschaftsberichten der einzelnen Abteilungen zu hören war, sind die Trachtler auf allen Ebenen des Donaugau-Trachtenverbandes, im Landkreis und in der Marktgemeinde sehr aktiv. Wie vom scheidenden und auch vom neu gewählten Vorsitzenden zu hören war, steigt die Mitgliederzahl des Trachtenvereins stetig an.

Jugendleiterin Christina Krammer berichtete über eine aktive Jugendgruppe. „Beim Proben sind 31 Kinder fleißig dabei“, sagte sie. Fest eingebunden ist die Trachtenjugend beim Verband Donaugau, wo man neben anderen Aktivitäten an der Gauwallfahrt teilnahm. Mit dabei waren die jungen Trachtler beim Pöttmeser Volksfestauftakt und bei der Fronleichnamsprozession.

Noch als erster Vorplattler berichtete Sebastian Heuser über die Aktivitäten der Plattlergruppe. Den alten Brauch des Christbaumlobens pflegte sie kontinuierlich genauso wie das Jaudusfeuer. Mit dabei waren die Plattler auch, als der „Waxenstoana“ Trachtenverein den Guinnessbuch-Rekord „Wer stellt die meisten Plattler?“ aufstellte. Beim Sägewettbewerb am Pöttmeser Volksfest mischten die Plattler ebenfalls mit.

Erster Vortänzer Hans-Georg Golde berichtete über Übungsabende, Schulungen und neue Tänze. Einen ausführlichen Bericht gab es vom Landkreistrachtentag in Gachenbach, der von den Metzenrieder Trachtlern ausgerichtet worden war.

Schriftführerin Christa Rupprecht ließ wichtige Ereignisse des Vereins Revue passieren. Einen positiven Kassenbericht erstattete Petra Heuser. Im Geschäftsjahr erwirtschaftete der Verein einen Gewinn von 6100 Euro. Kassenrevisorin Stefanie Kreutmeier lobte die Kassenführung und schlug der Versammlung die Entlastung vor.

In seinem letzten Rechenschaftsbericht erinnerte Martin Rupprecht an Wertungsplatteln ebenso wie an Gau- und Marktfeste. Dass es mit den Mitgliedern bergauf geht und die Kinder und Jugend im Verein sehr aktiv sind, „ist für mich recht erfreulich“, sagte Rupprecht. Erfreut war er auch über eine Spende von Schultertüchern der altbayerischen Tracht, die der Verein gut brauchen könne. Einen Bericht gab es auch von der Landes- und Gauversammlung. Thema war dort auch das Messerverbot für Trachtler, das mittlerweile vom Tisch ist. Nur beim Oktoberfestumzug darf kein Messer mitgeführt werden. Wiedergewählt wurde Martin Rupprecht beim Trachtenverband Donaugau.

Zum Schluss dankte Martin Rupprecht allen seinen Wegbegleitern, Mitgliedern des Vereins, den Vorstandsmitgliedern und seiner Familie, die ihn in den vielen Jahren als Vorsitzender beim Trachtenverein unterstützt haben. „21 Jahre sind eine lange Zeit und ich muss euch sagen, es waren schöne 20 Jahre, elf Monate und vier Wochen“, schloss er mit bewegter Stimme seinen Bericht.

Sein Nachfolger Sebastian Heuser betonte, Martin Rupprecht hinterlasse ihm große Fußstapfen. Mit dem Amt übernehme er eine große Verantwortung. Eine seiner Aufgaben in naher Zukunft wird es sein, das Fest zum 100-jährigen Vereinsbestehen vorzubereiten. Dieses runde Jubiläum will der Verein 2022 feiern.

Themen folgen