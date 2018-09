29.09.2018

Fünf Kandidaten auf dem Podium im Bauernmarkt

Landtagswahl: Montag findet Veranstaltung unserer Zeitung statt

Aichach-Friedberg Die Spannung steigt. In zwei Wochen wird ein neuer Landtag gewählt, und so offen wie diesmal war die Entscheidung eigentlich schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Wer sich über die Kandidaten im Stimmkreis Aichach-Friedberg ein Bild machen und ihre Argumente hören will, der hat dazu Gelegenheit bei der gemeinsamen Veranstaltung Forum-Live der Aichacher Nachrichten und der Friedberger Allgemeinen am Montag, 1. Oktober, im Bauernmarkt in Dasing. Die Podiumsdiskussion beginnt um 19.30 Uhr. Teilnehmer sind die Direktkandidaten Peter Tomaschko (CSU), Simone Strohmayr (SPD), Christina Haubrich (Grüne), Karlheinz Faller (FDP), Josef Settele (AfD). Themen sind unter anderem Bildung, Wohnungsbau, Sicherheit und Verkehr in der Region. Das Publikum kann natürlich auch Fragen stellen. (AN)

Themen Folgen