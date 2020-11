vor 20 Min.

Fünf Mitarbeiter des Heilig-Geist-Spitals Aichach positiv auf Corona getestet

Plus Fünf Mitarbeiter des Heilig-Geist-Spitals Aichach sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Unter den Bewohnern ist bislang keine Infektion bekannt.

Fünf Mitarbeiter des Heilig-Geist-Spitals in Aichach sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Landratsamt am Montagnachmittag mit. Das befürchtete Schreckensszenario, ein Ausbruch unter Heimbewohnern, ist nach derzeitigem Stand aber noch nicht eingetreten: Bislang liegt kein Hinweis auf eine Infektion eines Bewohners vor.

Wie Heimleiter Hans Eberle auf Anfrage erklärte, befanden sich die fünf Mitarbeiter offenbar rechtzeitig in häuslicher Quarantäne - zwei als Kontaktpersonen von positiv Getesteten, drei wegen grippeähnlicher Symptome. Wo sich die Mitarbeiter angesteckt haben, möglicherweise auch untereinander, ist nach Auskunft von Eberle noch offen. Hinweise darauf gebe es nicht. "Wir hoffen, dass nichts auf die Bewohner zurückfällt", sagte Eberle. "Stand jetzt ist das Virus nicht im Haus angekommen." Keiner der Bewohner zeige grippeähnliche Symptome.

Reihentestung für Heilig-Geist-Spital in Aichach geplant

Eberle sagte, drei positive Testergebnisse seien bereits Ende vergangener Woche bekannt geworden, die zwei weiteren nun am Montag. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt und abhängig vom Krankheitsverlauf könnten erste betroffene Mitarbeiter möglicherweise noch im Lauf dieser Woche die Quarantäne verlassen. Der Betrieb im Heilig-Geist-Spital sei bislang gewährleistet.

Nach Auskunft von Landratsamtssprecher Wolfgang Müller laufen die Ermittlungen, als unmittelbare Maßnahme seien im Heilig-Geist-Spital nun Reihentests der Bewohner und Mitarbeiter geplant. Allgemein sei der Ablauf in einem solchen Fall folgender: Das Gesundheitsamt ist sofort am Ort des Geschehens, schaut nach möglichen Kontaktpersonen und klärt, mit wem die Mitarbeiter im Heim im Kontakt waren. "Und dann wird man sehen, wie es weitergeht", so Müller.

Erinnerungen an Corona-Ausbruch in AWO-Heim mit 17 Toten

Der Fall weckt Erinnerungen an den Corona-Ausbruch im Aichacher AWO-Heim im Frühjahr. Damals starben 17 Senioren an oder mit Corona. Nach derzeitigem Stand seien die beiden Fälle jedoch nicht vergleichbar, sagt Landrastamtssprecher Müller. Grundsätzlich hätten Seniorenheime viel Erfahrung im Umgang mit Viruserkrankungen. "Letztendlich leben wir das ganze Jahr schon in Anspannung", sagte Hans Eberle, Leiter des Heilig-Geist-Spitals. "Diese Fälle sind natürlich nicht erfreulich. Wir passen jetzt verstärkt auf, in der Hoffnung, dass das Virus nicht ins Heim kommt."

