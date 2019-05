vor 18 Min.

Fünfjähriger läuft vor Auto und wird schwer verletzt

Ein Kind bricht sich den Fuß bei einem Unfall in Altomünster.

Altomünster Ein fünfjähriges Kind ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Altomünster (Landkreis Dachau) schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ist der Bub gegen 15.20 Uhr am Marktplatz vor ein Auto gelaufen. Am Steuer des Autos saß ein 64-jähriger Mann, der auf dem Marktplatz in Richtung Weiler Straße fuhr. Laut Polizei übersah der Mann dabei den Fünfjährigen, der hinter einem am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Bus auf die Straße lief. Das Auto erfasste das Kind mit dem Kotflügel. Mit einem gebrochenen Fuß musste der Junge im Krankenhaus Markt Indersdorf behandelt werden, so die Polizei. Am Auto des 64-Jährigen entstand kein Sachschaden. (AN)

