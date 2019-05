vor 4 Min.

Fünfmal Ja und ein Nein in Aindling

Projekt im Milanweg zu massiv

Der Bauausschuss des Aindlinger Marktgemeinderats hat in seiner jüngsten Sitzung eine Reihe von Bauprojekten behandelt: Einstimmig befürwortet wurden dabei die Bauvoranfrage für ein Einfamilienhaus in der Bergstraße im Ortsteil Gaulzhofen, die Nutzungsänderung eines Stalles in eine Garage in der Peter-Sengl-Straße in Aindling, der Bau eines Wohnhauses in der Pfarrer-Max-Däubler-Straße in Aindling, die Befreiung vom Bebauungsplan für den Bau einer Einfriedung im Aindlinger Walnussweg und die Befreiung von der Grundflächenzahl im Bebauungsplan für ein Mehrfamilienhaus im Milanweg in Aindling. Einstimmig als zu massiv abgelehnt hat der Ausschuss dagegen nach einem Ortstermin im Milanweg den Bauantrag für ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung und Doppelgarage. Auch der zweite Antrag des Bauherrn für eine Befreiung vom Bebauungsplan für eine zweite Zufahrt zum Baugrundstück fand keine Unterstützung. Das Einvernehmen wurde einhellig nicht erteilt. (cli)

