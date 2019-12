vor 23 Min.

Für Urnen gibt es Mehrfachgräber

Auf dem Alten und auf dem Neuen Friedhof in Aichach gibt es für die Bestattung nun eine neue Alternative. Einlegesteine erinnern an die Verstorbenen. Für die Urnenringe gibt es eigene Grabgebühren

Von Claudia Bammer

Urnengräber gibt es auf den Aichacher Friedhöfen schon einige Zeit. Jetzt wurde auf dem Alten und auf dem Neuen Friedhof jeweils ein Mehrfachurnengrab errichtet. Im Finanzausschuss des Stadtrats, der am Montagabend im Heilig-Geist-Spital tagte, ging es nun um die Grabgebühren für die Urnenringe.

Wilhelm Rottenkolber, Leiter der Finanzverwaltung, erläuterte die Kalkulation. Auf dem Neuen Friedhof sind in dem Urnenring zwölf Bestattungen möglich, auf dem Alten Friedhof acht. Wegen der unterschiedlichen Zahl an Plätzen fällt für eine Nutzungsdauer von 15 Jahren auf dem Neuen Friedhof eine Gebühr von 1162 Euro an, auf dem Alten Friedhof von 1394 Euro. Zum Vergleich: Ein Urnengrab kostet 319 Euro. Friedhofsreferent Georg Robert Jung (FWG) merkte an, bei einem Urnengrab seien für Gestaltung und Pflege die Angehörigen verantwortlich. Bei den Urnenringen, bei denen lediglich ein Einlegestein angebracht wird, handle es sich dagegen um ein „Rundum-sorglos-Paket“. Der Finanzausschuss war mit den Gebühren unisono einverstanden. Die Beschlussempfehlung an den Stadtrat lautete, die Gebührensatzung entsprechend zu ändern.

Mehr Platz hat die Aichacher Stadtverwaltung, die wie berichtet Räume am Stadtplatz 32 gemietet hat. Dadurch hat die Verwaltung nun mehr Möglichkeiten, Auszubildende einzusetzen. Personalleiter Patrick Kamenka sagte nun: „Wir wollen mehr ausbilden.“ Im April hatte der Stadtrat schon beschlossen, ab September 2020 zwei Ausbildungsplätze für Verwaltungsfachangestellte im Kommunaldienst zur Verfügung zu stellen. Daraus sollen nun drei Ausbildungsplätze werden. Dem stimmte der Finanzausschuss zu.

Saniert wird der Tiefbrunnen VI der Wasserversorgung. Der Auftrag für die Rohrleitungs- und Umschlussarbeiten ist bereits früher an die Firma ABT aus Mindelheim vergeben worden. Das Unternehmen reißt nun für rund 33000 Euro auch das Brunnengebäude und den Brunnenkopf ab, verlängert Rohre und tauscht die Förderpumpe aus. Wie Helmut Baumann vom Bauamt erläuterte, hätte eine eigene Ausschreibung der Arbeiten kein wirtschaftliches Ergebnis erbracht.

mehr Ferienprogramm Für Kinder war im Sommer einiges geboten: Das Ferienprogramm enthielt 120 Termine, berichtete Hauptamtsleiterin Aurelija Igel. 13 mehr als 2018. Darunter waren neue Angebote wie die Ministadt des Kreisjugendrings in Hollenbach, „Faires Kämpfen“ oder ein Wellnessnachmittag. Die Anmeldungen stiegen um 106 auf 1268. Einnahmen von rund 16000 Euro standen Ausgaben von 17700 Euro gegenüber. Das Minus von rund 1700 Euro liegt laut Igel gut im Rahmen. 2020 beginnt die Vorplanung bereits im Januar oder Februar. Ab Mitte Juni soll das Programm zu buchen sein. Broschüre und Flyer werden Anfang Juli gedruckt. Neue Veranstalter und Kurse seien willkommen, so Igel. 2020 soll es die „Ministadt“ direkt in Aichach geben.

Zum zweiten Mal nacheinander schließt das Spital das Jahr mit einem leichten Überschuss ab: rund 41000 Euro bei einer Bilanzsumme von 8,8 Millionen Euro. Wie Hans Eberle, Leiter des Seniorenheimes berichtete, liegt das vor allem an der Erhöhung der Heimentgelte. Die habe auch eine Tariferhöhung abgefedert. Sorge bereiten Eberle die gesunkenen Holzpreise. Rund 92000 Euro, 13000 Euro weniger als geplant, wurden eingenommen. 2019 seien die Preise noch niedriger. Der Überschuss erhöht das Eigenkapital auf rund 3,9 Millionen Euro (44 Prozent der Bilanzsumme). Im Auge behalten müsse man das Verhältnis von Pflegegraden und Personal, so Eberle, ebenso die Instandhaltungskosten. Bürgermeister Klaus Habermann: „Wir kommen halt auch in die Jahre.“ Man werde sich angesichts neuer, moderner Häuser strecken müssen.

