21.04.2018

Für Wohnpark beginnt Verfahren

Grundstücke an Wallbergstraße werden bald ausgeschrieben

128 Wohnungen sollen im Wohnpark an der Sudetenstraße zwischen Sudetenstraße und St.-Helena-Weg in Aichach entstehen. Wie berichtet, sind dort vier viergeschossige Gebäude geplant. Im nördlichsten davon sind auch ein Hotel, drei Läden und ein Bistro vorgesehen. Das Plankonzept war im Dezember 2017 im Bauausschuss vorgestellt worden, über den städtebaulichen Vertrag wird noch verhandelt. Der Stadtrat leitete jetzt einstimmig mit dem Billigungs- und Auslegungsbeschluss das Bebauungsplanverfahren im beschleunigten Verfahren. Somit gibt es nur eine Auslegung.

in Aichach Zehn Bauplätze entstehen bekanntlich auf einem städtischen Grundstück beim Neuen Friedhof in Aichach. Mit dem einstimmigen Satzungsbeschluss wurde das Bebauungsplanverfahren „Nördlich der Wallbergstraße“ jetzt im Stadtrat abgeschlossen. Zuvor wurden Anregungen von Trägern öffentlicher Belange abgewogen. Wie Bürgermeister Klaus Habermann sagte, wird der Bebauungsplan nun bekannt gemacht. Danach werden die Grundstücke ausgeschrieben und dann nach den beschlossenen Kriterien vergeben.

am Milchwerk Geändert wird der Bebauungsplan für das Milchwerkgelände in Aichach. In diesem war für jedes einzelne Baufenster festgelegt worden, welche Waren dort verkauft werden dürfen. Für den Investor ist das bei einer Neuvermietung oft ein Hindernis. Nun wird ein Branchenmix für alle Baufelder festgeschrieben.

Das dreigeschossige Gebäude, in dem die Energiebauern GmbH logiert, will der Investor um ein viertes Geschoss aufstocken: Die Energiebauern, die ihre Büros im dritten Stock haben, brauchen mehr Platz. Wie schon im Bauausschuss hatte Georg Robert Jung (FWG) Bedenken wegen der städtebaulichen Wirkung. Die Mehrheit sah das nicht so, zumal es sich um ein Staffelgeschoss handelt. Magdalena Federlin (Grüne) merkte an, um Flächenverbrauch zu vermeiden, müsse man sich mit höherem Bauen angesichts des Wohndrucks anfreunden. Mit 23:5 stimmte der Stadtrat zu.

Statt des nicht realisierbaren Hotels soll auf der Fläche an der Theodor-Heuss-Straße ein Büro- und Geschäftsgebäude entstehen. Dem stimmte der Stadtrat einstimmig zu. Mit diesem Haus wird eine Tiefgarage gebaut.

Die Baustelle an der Bahnhofstraße beziehungsweise die Verkehrsprobleme auf den Umleitungsstrecken sprachen mehrere Räte an. Peter Meitinger (CSU) regte an, die Ampelschaltung an der Sudetenstraße zu ändern. Lothar Bahn (FWG) fand die Hinweisschilder auf die Umleitung unzureichend. Kristina Kolb-Djoka (SPD) bat um den Hinweis, dass der Einkaufsmarkt Hit erreichbar ist. Bürgermeister Habermann erklärte dazu, an Nachbesserungen bei Umleitung und Beschilderung werde schon gearbeitet. (bac)