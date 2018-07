vor 44 Min.

Für die Kinder investiert

Das ist in Aichachs größtem Ortsteil geschehen

In seinem Rechenschaftsbericht bei der Bürgerversammlung in Oberbernbach erinnerte Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann an verschiedene Vorhaben, die in dem Ortsteil zuletzt verwirklicht worden sind. Zwei Beispiele: Durch Sanierung und Anbau von Kindergarten und Krippe sei eine „dauerhaft qualitativ gute Kinderbetreuung“ ermöglicht worden. Dazu gehöre auch die Sanierung des Spielplatzes in der Teichstraße, die noch Thema bei der Bürgerversammlung vor rund drei Jahren war. Kosten dafür: rund 14000 Euro. Zudem seien zwei Kinderkrippengruppen am Oberbernbacher Weg eingerichtet worden.

Oberbernbach ist der größte Ortsteil der Stadt. Aktuell werden 1966 Einwohner gezählt, davon 970 Frauen und 996 Männer. Dies sind 51 Einwohner mehr als 2010.

Wohnungsbau Versäumnisse im Sozialen Wohnungsbau monierte in der Diskussion der frühere Stadtrat „Jonny“ Listl. Im Kreisgutbereich habe die Stadt eigenen Grund für ein Wohnbauprojekt für junge Familien genutzt. „Wir brauchen mehr Grundstücke“, räumte der Bürgermeister ein. Versäumnisse seien da wohl überall gemacht worden. In Oberbernbach, bestätigte Habermann, gebe es derzeit insgesamt 31 Grundstücke mit Baurecht.

Ein solcher wird am Postweg gefordert: An der Einmündung wäre ein Verkehrsspiegel dringend erforderlich, sagte eine Anliegerin. Vor allem für die Mütter, die da mit ihren Kindern auf der Ziegeleistraße unterwegs sind.

Wasserzähler Die ins Haus stehende Umrüstung auf digitale Zähler war Thema einer Fragestellerin. „Was ändert sich, wenn ich den aus Datenschutzgründen nicht will?“ Nichts, lautete die Antwort, da kommt einer, wie bisher, um den aktuellen Wasserstand abzulesen. (gps)

