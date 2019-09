vor 19 Min.

Für dutzende Landkreisbürger platzt der Urlaubstraum

Wer bei Thomas Cook gebucht hat, kommt derzeit nicht ans Ziel. Der britische Konzern ist pleite. Mallorca-Urlauber aus dem Raum Aichach müssen doppelt zahlen.

Von Evelin Grauer

Die Pleite des britischen Reiseveranstalters Thomas Cook trifft auch dutzende Landkreisbürger hart. Kunden, die über Thomas Cook Deutschland oder andere Konzerntöchter wie Neckermann gebucht haben und die Reise in diesen Tagen antreten wollten, werden derzeit nicht ans Reiseziel befördert. Das gilt vorerst bis einschließlich Donnerstag, dann soll es neue Infos geben. Bei den Reisebüros im Landkreis laufen momentan die Telefone heiß.

Robert Reichle, Inhaber des Reisebüros am Tandlmarkt in Aichach, berichtet von einer Kundin, die am Montag nach Kreta (Griechenland) fliegen wollte und am Schalter am Münchner Flughafen abgewiesen wurde. Ihr Urlaubstraum ist geplatzt. Reichle spricht von 15 weiteren Personen, denen das gleiche Schicksal drohen könnte. Da Thomas Cook Deutschland bisher noch keine Insolvenz angemeldet hat, gibt es aber noch Hoffnung.

Kunden, deren Reise abgesagt wurde, können bei einer Pauschalreise über den Sicherungsschein ihr Geld zurückfordern. Das Reisebüro hilft beim Ausfüllen. Ob alle Kunden ihr Geld zurückbekommen, ist bei der vermutlich großen Anzahl an Betroffenen aber unsicher.

Bereits unterwegs sind zwölf Kunden des Reisebüros am Tandlmarkt, die derzeit über Thomas-Cook-Reisen im Mittelmeerraum Urlaub machen, vor allem in Griechenland und Spanien. Sie werden laut Reichle von den Reiseveranstaltern vor Ort informiert.

Aichacher Reisebüros setzen auf Geduld der Kunden

Auf Kreta befinden sich momentan zwei betroffene Kunden des Reisebüros Efinger in Aichach. Laut Büroleiterin Marina Hörmann wollen demnächst etwa 40 weitere Kunden mit Thomas Cook verreisen – auf die Kanaren, nach Mallorca oder zum Wellness nach Österreich. Bei den Reisenden sei zur Zeit viel Geduld gefragt, so Hörmann.

Fünf Kunden des Reisebüros Urlaubsoase.net in Aichach weilen gerade auf Mallorca (Spanien). Sie hatten bei Thomas Cook gebucht und mussten ihr Hotel vor Ort jetzt noch einmal bezahlen. Wie Stefanie Deiters-Galiläa, die Inhaberin des Reisebüros erklärt, sichern sich die Hoteliers so ab. Da die Reiseveranstalter die Hotels in der Regel erst nach dem Aufenthalt der Gäste bezahlen, fürchten die Hotels um ihr Geld. Um ihren Rückflug müssen die Mallorca-Urlauber aber wohl nicht bangen, sie fliegen mit Lufthansa. Weitere betroffene Kunden hat das Reisebüro nicht, da es schon seit Monaten keine Thomas-Cook-Reisen mehr verkauft. Grund dafür war nicht zuletzt die Unsicherheit durch den anstehenden Brexit.

Hunderte Landkreisbürger wollen mit Condor fliegen

Noch viel mehr beunruhigte Kunden hätten die Reisebüros, wenn die deutsche Fluggesellschaft Condor, eine hundertprozentige Thomas-Cook-Tochter, pleite ginge. Aber Condor schreibt schwarze Zahlen und könnte mit einem Überbrückungskredit der Bundesregierung gerettet werden. Hunderte Reisende im Landkreis wollen demnächst mit Condor fliegen, da die Fluglinie viele Reiseanbieter bedient. Vorteil der Pauschalreisenden: Der Reiseanbieter muss im Notfall für einen Ersatzflug sorgen. Trotzdem ist die Verwirrung groß.

Das weiß auch Gerhard Wall vom Reiseservice Topsonne in Kühbach. Da Thomas Cook 2012 bereits die Insolvenz drohte, hat er seinen Kunden seitdem von diesem Anbieter abgeraten. Doch manche Kunden wählten trotzdem den oft niedrigeren Preis und vertrauten den Briten. Betroffen ist bei ihm „nur“ ein Pärchen, das nach Kroatien gefahren ist – jedoch mit dem Auto, sodass die Rückreise gesichert sein dürfte. Wall befürchtet, dass die Cook-Pleite noch viel weitere Kreise ziehen könnte und beispielsweise Hotels in den Ruin ziehen könnte, in denen auch seine Kunden gerne wohnen."

