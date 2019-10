10.10.2019

Funklöcher sollen verschwinden

Pöttmes hat sich noch nicht zu einer Teilnahme am aktuellen Förderprogramm für die Versorgung mit Mobilfunk entschieden. Wie viel Geld wird für den neuen Traktor des Bauhofs vorgesehen: 100000 oder 150000 Euro?

Von Johann Eibl

Wenn es um den Mobilfunk geht, weist die Marktgemeinde Pöttmes immer noch weiße Flecken auf. Diese Defizite kamen in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag wieder einmal zur Sprache. Bürgermeister Franz Schindele erinnerte daran, dass die Kommune Betreiber angeschrieben und sie zum Aufstellen von entsprechenden Masten aufgefordert habe. In der Nähe von Gundelsdorf scheint sich was zu tun, deutete er an. Ansonsten aber hätten ihm die Unternehmen mitgeteilt, sie hätten aufgrund finanzieller Überlegungen kein Interesse daran, auf dem flachen Land zu investieren.

Schindele sah nicht so sehr die Gemeinde in der Pflicht, sondern vielmehr die Bayerische Staatsregierung und die Bundesregierung, die durch die Versteigerung von Lizenzen große Beträge eingenommen habe. Nun könnte man sich an einem Förderprogramm beteiligen, das bis Ende 2022 läuft und bei dem 80 Prozent der förderfähigen Kosten vom Freistaat übernommen würden. Mirko Ketz (CSU) machte sich dafür stark, den geplanten Mast bei Gundelsdorf weiter in Richtung Osten zu platzieren, damit auch Schnellmannskreuth damit versorgt werden könne. Ihm entgegnete mit Stefan Hummel der Leiter der Verwaltung in Pöttmes: „Schnellmannskreuth ist in dieser Karte nicht mehr als weißer Fleck deklariert.“ Mirko Ketz nannte den Mobilfunk einen Kernbereich und vertrat die Auffassung, dass man sich dem Förderprogramm nicht verschließen dürfe.

Franz Schindele berichtete von einem Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange (CSU). Der habe vor einigen Monaten angekündigt, man solle eine Gesellschaft gründen, die sich des Themas annehmen sollte. Auf die Frage von Manfred Graser, was so ein Mast kosten würde, gab es keine konkrete Antwort. Schließlich hänge das von verschiedenen Faktoren ab, etwa vom Standort. Schindele versicherte wiederholt, er habe Bedenken, sich vorschnell der Angelegenheit zu widmen: „Wir stecken in der Materie nicht drin. Wir wagen uns in einen Bereich vor, wo wir keine Sachkenntnis haben.“ Man verständigte sich schließlich darauf, zunächst weitere Informationen einzuholen. Das könnte durch den Vortrag eines Vertreters des Bayerischen Gemeindetags im Gemeinderat von Pöttmes geschehen.

Der Fendt-Traktor Xylon 524 weist zwar erst 8500 Betriebsstunden auf, ist aber bereits 20 Jahre alt. Nun treten Mängel durch Verschleiß und Abnutzung auf. Die Kosten für anstehende Reparaturen wurden auf 35000 Euro brutto beziffert. Peter Fesenmeir von der Verwaltung wies darauf hin, dass beim Kauf eines neuen Traktors eine öffentliche Ausschreibung erforderlich sei. Das Vergabeverfahren würde mindestens sechs Monate dauern. Manfred Graser (Bürgerblock) bekam auf seine Anfrage hin zu hören, dass man für ein neues Modell mit Kosten von 150000 bis 160000 Euro zu rechnen habe. Der Verkauf des gebrauchten Fahrzeugs könnte 20000 Euro einbringen.

Erich Poisl (CWG) betonte: „Es gibt keinen Zweifel, dass wir ein neues Fahrzeug beschaffen.“ Von Xaver Tyroller, einem Landwirt und Fraktionskollegen, der am Dienstag entschuldigt fehlte, hatte er erfahren, dass man bei einer baldigen Ausschreibung mit günstigen Preisen rechnen könne. Poisl regte an, man sollte einen Betrag von 100000 Euro im Haushalt des Jahres 2020 vorsehen. Vor einem formellen Beschluss will man noch Informationen einholen. Interessenten können beim Bauhof oder beim Bauamt ihre Ansicht mitteilen.

