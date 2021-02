vor 19 Min.

Funkmast: Interessengemeinschaft wirft der Telekom falsche Angaben vor

Plus Die Interessengemeinschaft, die sich gegen den Standort des Funkmasts wehrt, wirft der Telekom falsche Angaben vor – und die Deutsche Funkturm reagiert mit Angaben zum Standort.

Von Stefanie Brand

Das Fundament steht bereits, doch der Streit um den Standort eines neuen Funkmasts für Mobilfunk in Obergriesbach geht weiter. Dieser liegt auf einer Anhöhe nördlich der Straße Am Weiher. Nachdem es massive Proteste einer Interessengemeinschaft (IG) von Bürgern gegen den Standort gibt und laut IG drei Familien Klage eingereicht haben, hat die Gemeinde Obergriesbach den Mietvertrag mit der Deutschen Funkturm GmbH, die für die Telekom baut, gekündigt. Die Kündigung hat das Unternehmen aber nicht akzeptiert. Jetzt plant die Gemeinde eine Feststellungsklage, um das Gericht klären zu lassen, ob die Kündigung wirksam ist. Ist die Gemeinde damit erfolgreich und wird der Mast nicht gebaut, so hat Telekom-Pressesprecher Markus Jodl Ende Januar angekündigt, würden Teile des Ortes künftig nicht mehr umfassend mit Mobilfunk versorgt sein. Die Interessengemeinschaft um Thomas Hartmann und Herbert Lange wirft nun der Telekom vor, falsche Angaben zu machen.

Sowohl die Gemeinde als auch die Interessengemeinschaft betonen, es gehe nicht darum, den Bau des Funkmastes grundsätzlich zu verhindern. Nur der Standort auf der Anhöhe nördlich des in Ost-West-Richtung verlaufenden Teils der Straße Am Weiher, der soll sich ändern. Ihnen schwebt ein Platz hinter dem Gemeinschaftshaus vor. Jodl betonte aber Ende Januar, die Telekom habe diesen Standort geprüft und ausgeschlossen. Diese Alternative gebe es nicht. Doch das ist nicht der einzige Punkt, in dem sich die Parteien uneins sind.

Telekom äußert sich nicht wegen laufender Klage

In einem Schreiben der IG kreiden Hartmann und Lange in vier Punkten der Telekom falsche Aussagen an. Telekom-Sprecher Jodl verweist auf Anfrage unserer Redaktion auf die laufenden Klagen und erklärt, er werde sich seitens der Telekom nicht weiter zum Standort äußern. "Ich kann und will der Entscheidung des Gerichts nicht vorgreifen", so Jodl.

Die IG behauptet jedoch Folgendes: Jodl habe im Dezember bei Baubeginn – als IG-Mitglieder den Baumaschinen kurzzeitig den Weg zur Baustelle versperrten – erklärt, der neue Mast sei mit dem Mast identisch, der auf der alten Brauerei abgebaut werden soll. Das sei nicht der Fall, so die IG. Er sei mit 38 Metern circa doppelt so hoch wie der bestehende Mast, der Durchmesser am Fuß achtmal so dick und oben viermal so dick. Der vorgesehene Funkturm habe oben zwei übereinander umlaufende Plattformen mit circa sechs Metern Höhe und circa vier Metern Durchmesser. Diese Plattformen seien deutlich sichtbar.

Noch steht der Funkmast auf dem Brauereigebäude in Obergriesbach. Er soll zurückgebaut werden, sobald der neue Mast im Betrieb ist. Bild: Erich Echter

Dazu erklärt nun Benedikt Albers, der Pressesprecher der Deutschen Funkturm GmbH, die den Mast für die Telekom baut: Die Deutsche Funkturm baue in Obergriesbach einen "modernen Mobilfunkmast in Schleuderbeton-Bauweise". Albers bestätigt die Gesamthöhe von 38 Metern. Die obersten drei Meter bestünden aus einem schmalen Aufsatzmast. Der Durchmesser liege unten bei 1,3 Metern. In 35 Meter Höhe habe der Mast einen Durchmesser von 0,6 Metern. Die beiden von der IG genannten Plattformen haben einen Durchmesser von je 3,20 Metern.

IG: Sendeleistung des Funkmasts in Obergriesbach ist höher

Laut IG habe die Telekom außerdem gesagt, die Sendeleistung des neuen Mastes übersteige nicht die des alten Mastes. Hierzu verweist die IG auf die Standortbescheinigung, laut der der Mast auf der alten Brauerei eine Sendeleistung von 565 Watt habe; der neue Funkmast hingegen soll eine Sendeleistung von 36.510 Watt haben. Laut IG seien Obergriesbach und Zahling auch mit der "geringeren Belastung" bereits gut versorgt. Selbst wenn der Mast auf der Brauerei, der laut IG nur für das GSM-Netz nutzbar sei, abgeschaltet würde, könne man im Gemeindegebiet noch "fast überall" telefonieren, heißt es im Schreiben der Interessengemeinschaft. Der Grund hierfür sei die Versorgung mit LTE von anderen Standorten aus. Um die schwache Versorgung hier und da wettzumachen, könne die Telekom auch bestehende Standorte mit zusätzlichen Antennen ausstatten, so die IG. An dem von der IG favorisierten Alternativstandort hinter dem Gemeinschaftshaus würde demnach eine Leistung von 360 Watt ausreichen.

Die Deutsche Funkturm verweist dazu auf die Genehmigung der Bundesnetzagentur. Im Fokus stünden dabei vor allem elektromagnetische Felder von Funkanlagen sowie die gesetzlichen Grenzwerte, die zum Schutz vor elektromagnetischen Feldern sowohl zur Genehmigung überprüft werden als auch nach Fertigstellung des Standorts.

Deutsche Funkturm: Mitnutzung sinnvoll und erwünscht

Laut IG hat die Telekom außerdem gesagt, auf dem Funkmast werde kein 5G montiert. Dem schenkt die IG keinen Glauben. Im Schreiben von Hartmann und Lange heißt es dazu: „Die Telekom baut sicherlich keinen so großen Mast ohne 5G!“ Die genehmigten Frequenzen könnten ohne weitere Genehmigung durch die Bundesnetzagentur mit 5G betrieben werden, die Gemeinde habe dazu kein Vetorecht.

Der alte Funkmast, der den Bürgern im Ort die Funkverbindung ermöglicht, ist nur noch kurze Zeit geduldet. Dann soll das alte Brauereigebäude neuen Wohnungen weichen. Bild: Stefanie Brand

Ob 5G auf den Funkmast montiert wird oder nicht, lässt die Deutsche Funkturm auf Rückfrage offen. Albers erklärt, zur möglichen Mitnutzung durch weitere Mobilfunkunternehmen hingegen: „Die Mitnutzung von Mobilfunkinfrastruktur ist sinnvoll und politisch gewollt.“ Aktuell würden mehr als die Hälfte der geeigneten Mobilfunkmaste durch mindestens einen weiteren Anbieter neben der Telekom genutzt. Das bedeute auch, dass nicht jeder Anbieter einen eigenen Mast aufstellen müsse. Die Bundesnetzagentur betrachte im Zuge der Bewertung eines Standorts nicht nur einzelne Antennen, sondern immer die gesamte Sendeleistung.

Interessengemeinschaft hält Alternativstandort für geeignet

Laut Telekom ist der gewünschte Alternativstandort hinter dem Gemeinschaftshaus geprüft und für nicht geeignet befunden worden. Die IG sieht das anders und erklärt: "Der alternative Standort ist von der Telekom bereits vor Abschluss des Mietvertrages favorisiert worden." Damals habe sich die Telekom gegen den Standort entschieden, weil dieser nicht in das Netz eingebunden werden könne.

Das sei aber falsch, so die IG. Es sei sowohl eine Anbindung über Richtfunk als auch über Kabel möglich, erklären Hartmann und Lange in ihrem Schreiben. Darin ist sogar von einer "noch besseren Strahlenausbreitung" die Rede, die bereits in den vergangenen Jahren von einem anderen Mobilfunkbetreiber genutzt wurde. Zum Alternativstandort, den sich die IG und die Gemeinde wünschen, gab es kein weiteres Statement – weder von der Telekom noch von der Deutschen Funkturm.

