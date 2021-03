vor 51 Min.

Funkmast auf Salzerberg bei Rehling wird aufgestellt

Plus Der Funkmast der Telekom soll am Dienstag auf dem Salzerberg in Rehling aufgestellt werden. Diese und weitere Bauprojekte waren Thema im Rehlinger Gemeinderat.

Von Josef Abt

Der neue Funkmast der Telekom für eine verbesserte Funkverbindung soll am Dienstag auf dem Salzerberg aufgestellt werden. Das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. Der Pachtvertrag mit der Gemeinde war 2019 geschlossen worden. Ziel ist es, die Funkantennen aus dem Ortskern nahe der Wohnbebauung herauszubekommen. Das ist aber auch nach dem „Auswandern“ der Telekom noch nicht komplett gelungen.

Photovoltaikanlage auf Kita Die Planungen und Arbeiten für eine spätere Photovoltaikanlage auf dem neuen Kindergarten sind erledigt. Auch die Kabel für einen schnellen Anschluss sind verlegt. Die Gesamtkosten der Vorbereitungen betrugen laut Bürgermeister 3800 Euro. Man könne dank der Vorbereitungen kurzfristig eine Anlage zur Stromerzeugung mit 44 kW bauen.

Arbeiten an Außenanlagen der neuen Rehlinger Kita starten Ende März

Arbeiten an Kindergärten Wie der Bürgermeister informierte, beginnen Ende März/Anfang April die Arbeiten für die Außenanlagen des neuen Kindergartens. Gleichzeitig muss der alte Kindergarten teilsaniert werden: Hier stehen Trockenlegungen und Isolierungen am Keller an. In nicht öffentlicher Sitzung wurden Aufträge für den Kindergarten-Neubau vergeben: Bodenbeläge wie Linoleum und Parkett an die Firma Wolfinger aus Augsburg, Innentüren an die Firma Sedlmeyr aus Friedberg.

Diskussion um Mehrfamilienhaus Das gemeindliche Einvernehmen zu einigen Bauanträgen wurde erteilt, wenn auch mit verschiedenen Hinweisen. So auch zum Antrag auf An- und Umbau eines bestehenden Wohnhauses in ein Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße 24 in Rehling. Hier sollen sechs Wohneinheiten entstehen, dazu an der Hauptstraße und an der Auffahrt zur Langen Wand insgesamt zwölf Parkplätze. Diese Lage und die hohe Anzahl von Parkplätzen rings um das Gebäude war Thema der Diskussion und wurde im Vermerk ans Landratsamt zur Prüfung aufgenommen.

Längere Diskussion im Gemeinderat um Carport in Rehling

Diskussion um Carport Längere Diskussionen brachte der Bauantrag für ein Carport an der Peter-Fischer-Straße in Rehling mit sich. Alexander Richter war gegen das Vorhaben und argumentierte, dass dies teilweise im Außenbereich, dazu im Naturschutzgebiet beziehungsweise Schutzwald liege. Anton Haberl konterte, der Gemeinderat könne das Vorhaben nicht ablehnen, da die Entscheidung dem Landratsamt obliege. Der Bauantrag wurde gegen vier Stimmen weitergeleitet.

Garage für Feuerwehrfahrzeug Der Auftrag für den Trockenbau an der Garage für ein bestehendes Mannschaftsfahrzeug der Feuerwehr im Anwesen Stöckl ging an die Firma Reiser Trockenbau aus Augsburg.

Zuschuss für Dorfhelfer Die Dorfhelferinnen und Betriebshelfer der Station Aichach-Friedberg erhalten einen Zuschuss von 15 Cent je Einwohner. Bei aufgerundet 2600 Einwohnern der Gemeinde Rehling ergibt sich insgesamt ein Betrag von 390 Euro.

Neue EDV fürs Ärztehaus Nach 18 Jahren wird die EDV-Anlage im Rehlinger Ärztehaus erneuert.

