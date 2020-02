vor 18 Min.

Funkmast in Obergriesbach: Viel Post fürs Landratsamt

Der geplante Funkmast in Obergriesbach beschäftigt die Anwohner und auch das Landratsamt.

In Obergriesbach ist ein Funkmast geplant. Der stößt in der Bevölkerung auf Kritik. Das beschert dem Landratsamt nun zahlreiche Zuschriften.

Der geplante Funkmast in Obergriesbach beschäftigt die Anwohner und auch das Landratsamt. Wie Pressesprecher Wolfgang Müller berichtet, erreichen seit einer Informationsveranstaltung über den Funkmast das Bauamt des Landratsamtes Aichach-Friedberg viele Zuschriften. Diese gehen allesamt auf die schädlichen Auswirkungen ein, die von der auf dem Mast geplanten Funkeinrichtung ausgehen sollen.

Funkmast Obergriesbach: Das Landratsamt ist nicht zuständig

Das Landratsamt Aichach-Friedberg weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für die Prüfung, ob von der Funkeinrichtung tatsächlich Gesundheitsgefahren ausgehen können, nicht das Landratsamt, sondern die Bundesnetzagentur zuständig ist. Im konkreten Fall ist dies die Außenstelle Augsburg der Bundesnetzagentur. Das Landratsamt ist an die Beurteilung der Bundesnetzagentur gebunden.

Das Landratsamt entscheidet lediglich die Frage, ob der Mast an sich am Standort zulässig ist, betont Müller. Dabei seien Masten, die der Installation solcher Funkeinrichtungen dienen, regelmäßig zulässig. Man spricht hier baurechtlich von „privilegierten Vorhaben“, vergleichbar beispielsweise mit landwirtschaftlichen Vorhaben im Außenbereich, so der Pressesprecher. Einen Spielraum oder ein Ermessen bei der Frage, ob der Mast – losgelöst von der Funkeinrichtung – zulässig ist, hat das Landratsamt Aichach-Friedberg nicht. (AZ)

