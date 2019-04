17:00 Uhr

Fußball-Lehrer Manfred Paula hat eine neue Aufgabe

Plus Im Juni endet das Engagement des Aindlingers Paula beim 1. FC Kaiserslautern als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Das sind die Pläne des 54-Jährigen.

Von Johann Eibl

Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen: „349 Kilometer sind das.“ Die Frage nach der Entfernung von seinem Wohnort Aindling zu seinem Arbeitsplatz in Kaiserslautern konnte Manfred Paula ohne jegliches Nachsinnen beantworten. Verständlich, denn oft genug hat er in den vergangenen drei Jahren diese Strecke mit dem Auto zurückgelegt. Seit dem 15. Februar 2016 steht er in Diensten des 1. FC Kaiserslautern, als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ). Ende Juni verabschiedet er sich vom Betzenberg. In erster Linie, wie er gegenüber unserer Zeitung betont, aus familiären Gründen. Denn derzeit ist es ihm in der Regel nur für einige Stunden pro Woche möglich, Frau und Kinder zu sehen.

Paula hat bei den Fahrten in die Pfalz und wieder zurück ins Wittelsbacher Land gut und gerne 1000 Stunden hinter dem Steuer verbracht und dabei über 100000 Kilometer zurückgelegt. „Ich fahre antizyklisch“, sagt er dazu. Das heißt: Er versucht, dem großen Andrang auf der Autobahn zu entgehen. „Ich fahre um vier Uhr morgens weg, damit ich um sechs Uhr an Stuttgart vorbei bin. Ich habe es schon unter drei Stunden geschafft, manchmal hat es aber auch vier oder viereinhalb Stunden gedauert.“ Am Montag nimmt er sich, sofern es die Aufgaben erlauben, jeweils frei. Paula hört auch aus privaten Gründen auf Die privaten Überlegungen – zu Beginn seiner Tätigkeit für die Roten Teufel stand ein Umzug mit der Familie zur Debatte – lieferten das eine Argument, die Stelle aufzugeben. Daneben ist es kein Geheimnis, dass es beim 1. FC Kaiserslautern derzeit nicht nach Wunsch läuft. Eine sofortige Rückkehr in die 2. Bundesliga ist längst kein Thema mehr. Dazu kommen Meldungen über die wirtschaftliche Entwicklung, die ebenfalls schon mal besser klangen. Vor diesem Hintergrund haben sich Manfred Paula und Martin Bader, der Geschäftsführer Sport des FCK, zusammengesetzt. Dabei verständigte man sich darauf, dass die Zusammenarbeit Mitte diesen Jahres endet und nicht erst wie zunächst geplant im Juni 2021. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Und wie geht es danach beruflich weiter mit Manfred Paula? Beginnt ab 1. Juli eine längere Phase ohne Arbeit? „Tendenziell nicht“, meinte er dazu. Wenn man ihn so reden hört über seine Jobsuche, so kann man durchaus heraushören, dass er bereits zumindest Teilerfolge erzielen konnte. Ende März wurde publik, dass er drei Monate später nicht mehr in den Westen der Republik pendeln wird. Danach aktivierte er sein Netzwerk und klopfte bei potenziellen Interessenten an. Paula arbeitete früher für den FC Ingolstadt und den FC Augsburg. Könnte einer dieser Klubs wieder ein Thema werden? Eine konkrete Antwort darauf gibt es nicht, wohl aber den Hinweis, dass er künftig kürzere Fahrtstrecken anpeilt: „Priorität hat ein Verein, der in Bayern liegt.“ Mit einer Entscheidung sei im Laufe der nächsten Wochen zu rechnen. Und seit Donnerstag steht es fest: Manfred Paula wird Chef der Löwen-Jugend Paula schwärmt von Kaiserslautern Seine Zeit beim 1. FC Kaiserslautern beurteilt er ausgesprochen positiv: „Ein toller Verein, eine tolle Herausforderung. Wir haben nach wie vor eines der am besten geführten Nachwuchsleistungszentren in Deutschland.“ Bei der Zertifizierung 2018 erhielt diese Einrichtung die höchste Auszeichnung mit drei Sternen. Paula, der früher unter anderem viele Jahre den TSV Aindling trainierte, unterstreicht die Bedeutung des NLZ für den ganzen Verein: „In den letzten gut vier Jahren haben wir mit Nachwuchsspielern Transfererlöse von fast 15 Millionen Euro erzielt.“ Vor zwei Jahren verabschiedeten sich zwei bekannte Talente zu renommierten Klubs, Robin Koch ist seither Stammspieler beim SC Freiburg und Julian Pollersbeck ist die Nummer eins im Kasten des Hamburger SV. Kommt man auf die Tradition in Kaiserslautern zu sprechen, da gerät Paula geradezu ins Schwärmen: „Beim Drittligastart gegen 1860 München hatten wir 42000 Zuschauer.“ Aus diesem Grund schwingt bei seinem Abgang ein Stück weit auch Wehmut mit: „Ich hoffe, dass es mit dem Verein gut weitergeht.“ Vom Trainergeschäft hat sich Manfred Paula im Prinzip vor einigen Jahren verabschiedet, wenngleich er als Fußball-Lehrer jede Aufgabe übernehmen könnte und ein zukünftiges Engagement als Trainer auch nicht grundsätzlich ausschließt. Er wird also weiter im Bereich Management arbeiten. „Es war schon belastend“, erklärt er zur großen Entfernung zwischen Zuhause und Arbeit: „Aber ich habe es gerne gemacht. Die Aufgabe war es wert.“

