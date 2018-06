05:30 Uhr

Fußball regiert Terminkalender in Aichach-Friedberg

Wer in den nächsten vier Wochen eine größere Veranstaltung plant, hat in aller Regeln den WM-Spielplan im Blick. Denn wenn zeitgleich zum Fest, zum Konzert oder zur Geburtstagsfeier ein wichtiges WM-Spiel läuft, könnte sein, dass die Gäste ausbleiben.

Von Nicole Simüller

Normalerweise ist jetzt Hochsaison für Feste und Feiern aller Art. Die Temperaturen sind angenehm, die Tage lange hell, die Abende lau. Wann, wenn nicht jetzt wäre es schöner, draußen beisammen zu sitzen und den Tag gemütlich ausklingen zu lassen? Wie gesagt, normalerweise. Heuer aber ist nichts normal. Für viele Veranstalter ist Mitte Juni Abpfiff.

Denn jetzt regiert König Fußball und das Konzert, das Vereinsjubiläum oderDorffest wird doch hoffentlich nicht ausgerechnet dann stattfinden, wenn Titelverteidiger Deutschland seine Gruppenspiele gegen Mexiko, Schweden oder Südkorea bestreitet? Oder gar im Viertelfinale steht oder es bis ins Endspiel schafft? Selbst wenn WM-Neuling Panama gegen die international bislang eher unauffälligen Belgier kickt, ist Vorsicht geboten: Auch während solcher Partien könnte es sein, dass so mancher Fan lieber via Fernseher zur WM nach Russland als live zum Fest in seiner Ortschaft schaut.

Wer trotzdem feiert, fängt vorsorglich früher an, hört eher auf oder stellt als guter Gastgeber zumindest einen Fernseher oder eine Leinwand auf, wenn er nicht ins Abseits geraten will. Die Veranstalter haben gelernt, dass bei der Planung Wetter, Essen und Getränke wichtig sind, der WM-Spielplan aber wichtiger.

Nach dem Pfarrfest rechtzeitig zum Fußball

Das Rehlinger Pfarrfest etwa beginnt am morgigen Sonntag schon mit einem Mittagessen, während es im vergangenen Jahr erst mit Kaffee und Kuchen losging. Dafür ist heuer schon nachmittags Schluss. Dann sind alle rechtzeitig zum Fußball daheim. Denn ab 17 Uhr bestreitet die deutsche Nationalelf ihr Auftaktspiel gegen Mexiko. Allerdings war das WM-Spiel nicht einmal der Grund für die Vorverlegung des Pfarrfestes. Den Organisatoren ging es viel mehr darum, möglichst nahtlos nach dem Festgottesdienst zum Patrozinium weiterzumachen. Matthias Sock, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats, sagt: „Dann sind viele Leute da.“ Den WM-Spielplan habe bei der Terminabstimmung der Vereine im November noch keiner auf dem Schirm gehabt. In der vergangenen Sitzung des Pfarrgemeinderats sei aber dann doch die Frage aufgekommen, ob ein Beamer aufgestellt werden solle. Man entschied sich dagegen. „Eigentlich kommt uns das Fußballspiel entgegen, weil dann früher Feierabend ist“, sagt Sock schmunzelnd. Er selbst sei gar kein Fußballfan. Doch alle die das Spiel sehen wollten, seien vom Fest rechtzeitig daheim. Schluss ist quasi dann, wenn der Schiedsrichter (an)pfeift.

Die Freiwillige Feuerwehr im Aichacher Stadtteil Klingen geht einen anderen Weg, damit die Gäste am Ball bleiben. Sie veranstaltet am morgigen Sonntag ein Badeentenrennen und eine Defibrillatorenschulung. Das Spiel läuft ab 17 Uhr im Feuerwehrhaus.

Kulturveranstalter weichen aus

Auch Veranstalter wie etwa die Aichacher Kulturszene müssen von Spiel zu Spiel denken. Gisela Bestle von der Stadt Aichach sagt, sie und ihre Kollegen hätten vorab, darauf geachtet, dass Termine möglichst nicht mit WM-Partien kollidieren. Damals seien zwar noch die jeweiligen Anstoßzeiten, aber zumindest der grobe WM-Plan bekannt gewesen. Man habe aus früheren Erfahrungen gelernt, als zeitgleich zu einem Kulturtermin ein wichtiges Fußballspiel lief: „Es ist schon passiert, dass wir wenig Besuch hatten.“ Das Problem: Wenn jemand konzertinteressiert sei, der Partner aber lieber Fußball schaue, komme er trotzdem nicht. Ein „WM-Loch“ im Veranstaltungskalender gebe es in den nächsten Wochen trotzdem nicht. „Ich habe nicht das Gefühl, dass ein Leerlauf entsteht.“ Bestle selbst verfolgt mit Bekannten die Deutschlandspiele am Fernseher: „Das ist eine schöne Gruppendynamik, wenn man sich miteinander freut.“ Bestle macht eine kurze Pause und ergänzt: „Oder miteinander trauert. Das weiß man ja vorher nie.“

Maximilian Arzberger, Geschäftsführer von Arzberger Classics, ist die Fußball-WM persönlich weniger wichtig, wie er sagt. Derzeit ist bei dem Veranstalter klassischer Konzerte ohnehin Sommerpause. Erst im September geht es weiter. Beruflich achtet Arzberger mittlerweile darauf, keine Klassikabende zu planen, wenn zeitgleich ein wichtiges Fußballspiel läuft. Er erzählt: „Vor vielen Jahren haben wir ein Konzert während des Champions-League-Finales gemacht. Das war ein großer Fehler.“ Oder, um es in Fußballersprache zu sagen: ein klassisches Eigentor.

