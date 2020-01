12:19 Uhr

Fußgängerin wird bei Unfall mit Lieferwagen verletzt

Der Fahrer des "Sprinters" hat die Frau offenbar übersehen. Die 68-Jährige wird mit gebrochenem Arm in die Klinik gebracht.

Wie die Polizei berichtet, bog ein 38-jähriger Fahrer eines Daimler Sprinters am Dienstag gegen 5.40 Uhr von der Frühlingsstraße nach rechts in die Schleißheimer Straße ein. Dabei übersah er offenbar die Fußgängerin, die die Schleißheimer Straße an der markierten Stelle am Fußgängerfurt überqueren wollte. Für beide zeigte die Ampel Grün. Der Sprinter erfasste die 68-jährige Dachauerin. Sie stürzte und brach sich den Arm. Ein Rettungswagen brachte sie ins Klinikum Dachau. Laut Polizei entstand kein Sachschaden. (AN)

